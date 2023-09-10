Свекла готова к выкапыванию: простые способы определить, что корнеплод дозрел

Обратите внимание на ботву перед тем, как собирать урожай свеклы

Продолжается сезон сбора урожая на дачном участке. Важно вовремя не только выкопать картофель, а и убрать свеклу, на созревание которой укажет ряд признаков.

Определить осенью, что свеклу пора собирать, очень просто. Об этом рассказывает материал "Земляка".

Так, собирать свеклу слишком рано нельзя. На последнем этапе развития корнеплоды приобретают полезные микроэлементы. К тому же есть много популярных поздних сортов, такие овощи созревают ближе к первым заморозкам.

Вместе с тем, нельзя выкапывать как недозревшие корнеплоды, так и перезревшие. Во втором случае овощи становятся волокнистыми и пустыми внутри.

Конкретной даты, когда свекла подлежит сбору, нет. Дачники должны учитывать особенности сорта, погоду и условия выращивания. Обычно свеклу выкапывают с сентября по ноябрь, нужно успеть это сделать до начала заморозков. Если прогноз говорит о "минусе" — приступайте к сбору корнеплодов, в случае дождливой осени тоже нужно поторопиться.

Признаки, которые укажут на созревшую свеклу:

На улице сохраняется сухая погода, стабильная температура на отметке +5, период подмерзания почвы еще не наступил.

Диаметр свеклы характерен для сорта корнеплода.

Специфические наросты на поверхности.

Желтая и сухая нижняя ботва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще овощи собирают в сентябре. В начале осени, в частности, созревают помидоры, чеснок и фасоль.