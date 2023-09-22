Буде свіжим аж до весни: як зберігати гарбуз у льоху та на балконі

Зберегти врожай гарбузів до самої весни не так вже й складно

Гарбуз – смачний та поживний овоч, з якого можна приготувати як основну страву, так і десерт. Вересень – час збирання врожаю гарбуза. У цей час стоїть питання організації правильного зберігання овочів, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.

Для збирання врожаю гарбуза варто вибирати дні, коли стоїть суха погода. Усі овочі потрібно встигнути прибрати до початку заморозків.

Найкраще зберігатиметься гарбуз зі щільною шкіркою. Варто звернути увагу на плодоніжку, яку ще називають хвостиком. Чим вона сухіше, тим стигліший гарбуз. М’яка та волога плодоніжка вказує на недостиглий гарбуз.

Але якщо насуваються холоди, можна збирати й незрілі плоди. Вони дозріватимуть під час зберігання. Але термін зберігання незрілих гарбузів нетривалий.

Гарбузи для тривалого зберігання повинні бути без пошкоджень.

Якщо у вас є льох і ви плануєте зберігати гарбуз там, розкладіть плоди на застелених папером піддонах, стелажах або полицях. Гарбуз потрібно зберігати плодоніжками вгору.

Під час зберігання на балконі слідкуйте за тим, щоб на гарбуз не потрапляли прямі сонячні промені. Для цього плоди потрібно накривати, а взимку захищати від холодів ковдрою.

Плоди краще не розміщувати близько один до одного. Інакше якщо один гарбуз почне гнити, пліснява може перейти й на інші плоди.

Кілька разів на місяць перевіряйте стан плодів. Якщо помітите вм’ятини, подряпини та інші дефекти, такий гарбуз краще відразу приготувати.

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