Будет свежей до самой весны: как хранить тыкву в погребе и на балконе

Сохранить урожай тыкв до самой весны не так уж и сложно

Тыква — вкусный и питательный овощ, из которого можно приготовить как основное блюдо, так и десерт. Сентябрь — время сбора урожая тыквы. В это же время стоит вопрос об организации правильного хранения овощей, чтобы они как можно дольше оставались свежими.

Для сбора урожая тыквы стоит выбирать дни, когда стоит сухая погода. Все овощи нужно успеть убрать до начала заморозков.

Лучше всего будет храниться хорошо вызревшая тыква с плотной кожицей. Стоит обратить внимание на плодоножку, которую еще называют хвостиком. Чем она суше, тем спелее тыква. Мягкая и влажная плодоножка указывает на недозрелую тыкву.

Но если надвигаются холода, можно собирать и незрелые плоды. Они будут созревать во время хранения. Но срок хранения незрелых тыкв непродолжительный.

Тыквы для длительного хранения должны быть без каких-либо повреждений.

Если у вас есть погреб и вы планируете хранить тыкву там, разложите плоды на застеленных бумагой поддонах, стеллажах или полках. Тыкву нужно хранить плодоножками вверх.

При хранении на балконе следите за тем, чтобы на тыкву не попадали прямые солнечные лучи. Для этого плоды нужно накрывать, а зимой защищать их от холодов, укутывая в одеяло.

Плоды лучше не размещать близко друг к другу. Иначе если одна тыква начнет гнить, плесень может перейти и на другие плоды.

Несколько раз в месяц проверяйте состояние плодов. Если заметите вмятины, царапины и другие дефекты, такую тыкву лучше сразу приготовить.

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