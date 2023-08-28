Не прорастет даже в тепле: хитрый способ хранить картофель зимой

Добавьте в мешок с картофелем фрукт и ни один клубень не прорастет

После того как урожай картофеля собран, возникает вопрос как его правильно хранить. У хозяев, которые имеют погреб на даче или в частном доме не возникает проблем с хранением урожая картофеля зимой. А вот те, кто вынуждены хранить запасы картошки в квартире, сталкиваются с тем, что овощи быстро гниют и прорастают.

Обеспечить сохранность картофеля в течение долгого времени поможет небольшая хитрость. Благодаря этому способу овощи пролежат максимально долго даже без специальных условий, который есть в погребе.

Как хранить картофель зимой, чтобы он не прорастал

Идеальные условия для хранения картофеля такие:

темпера помещения — +2-3 ⁰С;

влажность воздуха — 80%;

вентиляция;

защита от солнечного света;

тара — деревянные ящики, холщовые мешки.

Лучший вариант — погреб. Дома картофель лучше всего хранить на балконе. Главное при понижении температуры воздуха не забывать накрывать овощи старым одеялом. Мешки и ящики необходимо размещать на высоте не менее 20 см от уровня пола.

Чтобы клубни как можно дольше оставались без ростков необходимо использовать кислые яблоки. В емкость с картофелем нужно положить несколько крупных фруктов и они будут сдерживать процесс прорастания.

Яблоки можно заменить лимоном. Одного крупного плода хватит для защиты до 50 кг картофеля. Перед тем как положить лимон к картофелю сделайте в плоде несколько глубоких проколов зубочисткой.

Этот способ особо актуален в тех случаях, когда овощи приходится хранить в квартире и в помещении теплее погреба.

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