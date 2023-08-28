Не проросте навіть у теплі: хитрий спосіб зберігати картоплю взимку

Додайте в мішок з картоплею фрукт і жодна бульба не проросте

Після того як урожай картоплі зібраний, виникає питання, як його правильно зберігати. У господарів, які мають льох на дачі або в приватному будинку, не виникає проблем зі зберіганням урожаю картоплі взимку. А ось ті, хто змушений зберігати запаси картоплі у квартирі, стикаються з тим, що овочі швидко гниють та проростають.

Зберегти картоплю протягом тривалого часу допоможе невелика хитрість. Вона допоможе зберегти овочі максимально довго навіть без спеціальних умов, які є у льоху.

Як зберігати картоплю взимку, щоб вона не проростала

Ідеальні умови для зберігання картоплі такі:

темпера приміщення — +2-3 ⁰С;

вологість повітря – 80%;

вентиляція;

захист від сонячного світла;

тара — дерев’яні ящики, полотняні мішки.

Найкращий варіант — льох. Вдома картоплю найкраще зберігати на балконі. Головне при зниженні температури повітря не забувати накривати овочі старою ковдрою. Мішки та ящики необхідно розміщати на висоті не менше 20 см від рівня підлоги.

Щоб бульби якомога довше залишалися без паростків, необхідно використовувати кислі яблука. У ємність із картоплею потрібно покласти кілька великих фруктів і вони стримуватимуть процес проростання.

Яблука можна замінити на лимон. Одного великого плоду вистачить для захисту до 50 кг картоплі. Перед тим як покласти лимон до картоплі, зробіть у плоді кілька глибоких проколів зубочисткою.

Цей спосіб особливо актуальний у тих випадках, коли овочі доводиться зберігати у квартирі та в приміщенні тепліше за льох.

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