Необычный способ чистки тыквы: способ, который превратит работу в игру

Способ пригодится, если не хочется долго стоять над тыквой

Тыква – известный и один из самых любимых подарков осени. Из этого универсального продукта можно приготовить немалое количество блюд: от потрясающего варенья до фантастического пудинга с тыквой и даже необычного тыквенного кофе.

Многих неопытных кулинаров тыква отпугивает тем, что ее трудно очистить от достаточно плотной кожуры. Это занятие может занимать много времени. Однако существует простой способ, который не только ускорит очищение, но и превратит его в легкую игру. Именно о нем и расскажем вместе со Smachnonews. Этот способ значительно упростит вам приготовление всех тыквенных блюд.

Как быстро и легко почистить тыкву

Если вы хотите без проблем очистить тыкву от кожуры, ее необходимо сначала порезать на мелкие кусочки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Ломтики обязательно выкладывайте на противень кожурой вниз. Через полчаса достаньте из духовки овощи и остудите.

Проведенное в духовке время сделает тыкву чрезвычайно мягкой. После этого вы можете легко отделить мякоть от кожуры.

Приготовленная таким образом тыква отлично подходит для приготовления различных блюд. Например, вы можете сделать сладкую рисовую запеканку с тыквой и яблоками по рецепту "Телеграфа".