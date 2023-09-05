Незвичайний спосіб чищення гарбуза: спосіб, який перетворить роботу на гру

Спосіб стане в нагоді, якщо не хочеться довго стояти над гарбузом

Гарбуз – відомий і один із найулюбленіших подарунків осені. З цього універсального продукту можна приготувати чимало страв: від приголомшливого варення до фантастичного пудингу з гарбузом і навіть незвичайної гарбузової кави.

Багатьох недосвідчених кулінарів гарбуз відлякує тим, що його важко очистити від досить щільної шкірки. Це заняття може тривати багато часу. Однак існує простий спосіб, який не тільки прискорить очищення, а й перетворить його на легку гру. Саме про нього і розповімо разом зі Smachnonews. Цей спосіб значно спростить вам приготування всіх гарбузових страв.

Як швидко та легко почистити гарбуз

Якщо ви хочете без проблем очистити гарбуз від шкірки, його необхідно спочатку нарізати на дрібні шматочки і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Скибочки обов’язково викладайте на деко шкіркою вниз. Через півгодини дістаньте з духовки овочі та остудіть.

Проведений у духовці час зробить гарбуз надзвичайно м’яким. Після цього ви можете легко відокремити м'якуш від шкірки.

Приготовлений таким чином гарбуз відмінно підходить для приготування різноманітних страв. Наприклад, ви можете зробити солодку рисову запіканку з гарбузом та яблуками за рецептом "Телеграфа".