Свекла не сгниет и не завянет: как сохранить овощ свежим до весны

Нужно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свеклу свежей до весны

Чтобы свекла при хранении зимой не стала мягкой и не сгнила, нужно соблюдать ряд правил. Заботиться о сохранности урожая нужно с момента его сбора.

Если нижние листья свеклы пожелтели и высохли, а на вершине выступающего корнеплода образуются кольца, пришло время выкапывать овощ. Недозрелая свекла будет водянистая, а перезрелая — жесткая и волокнистая. В обоих случаях овощ не сможет долго храниться ни при каких условиях.

Во время сбора урожая свеклы нужно быстро срезать ботву (в течение 1-2 часов после того как корнеплоды выкопали). В противном случае ботва начнет вянуть вместе со свеклой.

Ботву нужно обрезать очень аккуратно, чтобы не задеть кожуру, оставляя максимум 0.5-1 см. Боковые корешки можно оборвать, а вот основной трогать не нужно.

Перед закладкой на хранение свеклу нужно разложить на воздухе. Если погода позволяет, корнеплоды нужно просушить в течение 2-5 дней.

После переноса свеклы в погреб не рекомендуется сразу перекладывать ее в ящики для хранения. Лучше дать ей дней 7 отлежаться, чтобы кожура стала более твердой и зарубцевались все срезы.

Оптимальная температура для хранения свеклы — от 0 до +3 градусов. Корнеплод не любит свет и слишком сухой воздух.

Если нужно, чтобы свекла лежала как можно дольше, не стоит хранить ее рядом с яблоками, грушей и тыквой. Даже при хранении одном погребе их нужно поставить подальше.

Лучшей тарой для свеклы будут деревянные ящики или мешок из натуральной мешковины. Также можно рассыпать свеклу по картофелю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких условиях нужно хранить тыкву. При соблюдении условий овощ сохранится свежим до весны.