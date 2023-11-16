Вилетить із кухні в одну мить: як позбутися харчової молі

Є простий засіб від нашестя комах на кухні

Нашестя комах на кухні або коморі – це велика проблема. Харчова міль чудово почувається в пакетах з крупами, мукою й самостійно не залишає місце, де вони зберігаються.

Боротися з харчовою міллю можна за допомогою професійних засобів з магазину, але домашні методи діють не гірше і, до того ж вони безпечні.

Про один з них розповімо разом із Shareinfo.

Як вигнати міль із дому

При виявленні комах на кухні або в коморі почніть з прибирання. Викиньте всі пакети з крупами, в яких є міль або її личинки. Також позбавтеся старих продуктів і непотрібних предметів. Далі ретельно вимийте ящики та шафи.

Полиці найкраще чистити винним оцтом. Його можна розбавити водою, але робити це не обов’язково. Потім помістіть у шафу предмет, який не любить міль.

Рекомендується тримати на полицях ємність із рідиною, яку харчова міль взагалі не переносить. Для цього налийте в ємність винний оцет і додайте кілька крапель лимонної, гвоздичної або лавандової олії. Періодично оновлюйте цю суміш. Існує дуже мала ймовірність того, що харчова міль колись знову відвідає вашу кухню або комору, коли відчує запах, що доноситься навколо.

Пам’ятайте, що шкідники можуть ховатися в сухих харчових продуктах (крупах, борошні, вівсяних пластівцях), що принесені з магазину. Щоб запобігти їх проникненню у ваш будинок, найкраще пересипати продукти у скляну або пластикову тару.

Раніше "Телеграф" розповідав про методи боротьби з платтяною міллю. Одним із найкращих засобів від цього шкідника є ароматизовані мішечки.