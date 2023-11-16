Знадобиться всього одна цибулина: чим очистити іржаве деко

Цей засіб дуже просто готувати і він чудово справляється з очищенням

Мало хто знає, що звичайна цибуля може стати чудовою підмогою в очищенні дека, яке швидко забруднюється жиром і залишками їжі, що пригоріла. Відсутність регулярного та ретельного чищення цього предмета призводить до того, що поверхня з часом може іржавіти. На щастя, про цю проблему можна забути завдяки простому трюку із цибулею.

Ось що потрібно зробити, щоб очистити лист

Виберіть свіжу, соковиту, велику цибулину і розріжте її навпіл. Посипте овоч цукровою пудрою і круговими рухами ретельно натріть іржавий лист. На завершення промийте чистою водою і витріть насухо.

Цей метод очищення працює завдяки кислому pH цибулі, що робить сік ефективним засобом проти іржі.

Якщо вам ліньки терти лист, можна скористатися альтернативним методом. Для цього цибулю потрібно подрібнити на тертці та змішати з ложкою цукру. Отриману пасту потрібно рівномірно нанести на іржаві ділянки листа. Залишіть засіб діяти на 2 години, а потім вимийте лист й витріть насухо. Цей трюк можна використовувати для очищення іржавих ножів.

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