Чим прибрати плями від кави: три дієвих способи, які врятують у будь-якій ситуації

Головне, не зволікати з обробкою

Так прикро, коли улюблені речі стають непридатними, особливо через власні помилки. Це може бути як светр, що сів через неправильне прання, так і будь-яка інша річ, зіпсована незручним рухом — вашим або ваших співрозмовників, з якими ви обмінюєтеся новинами або просто проводите час за чашкою кави.

Але не хвилюйтеся, адже цілком реально як очистити пляму від кави з одягу, так і прибрати її з килима. Дільними порадами ділиться портал OBOZ.UA.

Чим можна випрати каву в домашніх умовах

Вам знадобиться щось із цих підручних засобів, перші два з яких ви легко знайдете не тільки вдома:

сіль;

газована вода;

оцет та сода.

Тепер розповімо докладніше про кожний спосіб. Щоб вивести пляму від кави сіллю, промокніть її чистою тканиною або паперовими серветками, рушниками, туалетним папером. Таким чином ви приберете надлишки вологи з тканини. Насипте на пляму сіль товстим шаром у кілька міліметрів і кілька хвилин зачекайте. Обережно видаліть сіль із тканини. Ви можете використовувати щітку, пилосос, м’яку вологу губку або прополоскати під холодною водою та промокнути чистим рушником чи папером.

Якщо ви застосовуєте газовану воду, спочатку теж якісно промокніть пляму. Не втирайте круговими рухами, а саме промокніть, щоразу змінюючи серветку на чисту та суху. Налийте газовану воду на пляму та обережно промокніть вологу. За необхідності повторіть кілька разів, доки пляма не зникне під впливом вуглекислого газу з мінералки. Промийте холодною чистою водою і промокніть насухо.

Білий оцет і харчова сода допоможуть, якщо треба вивести пляму від кави в домашніх умовах. Розведіть оцет з водою у співвідношенні один до одного (столова ложка оцту + столова ложка води) і розпорошіть суміш на пляму з пульверизатора. Через п’ять хвилин насипте зверху соду. Далі промийте холодною водою і виперіть, як завжди.

Раніше ми розповідали, які потужні лайфхаки допоможуть видалити плями з пуховика у домашніх умовах. Дізнайтеся з наступної статті, як прибрати засалені місця на куртці без прання.