Буде ще й ароматно: улюблений багатьма продукт несподівано може ефективно боротися з ожеледицею

Ці властивості цього продукту вже підтверджені

Найближчими днями синоптики прогнозують різку зміну погоди. Зокрема, до столиці знову прийдуть "мінуси". Одним із неприємних наслідків такої погоди є ожеледиця, яка деяких може навіть "зачинити" в будинках, поки двірники з нею не впораються. Втім, існує дієвий метод, за допомогою якого ви зможете і самі з нею упоратися.

"Телеграф" розповідає про нього. На допомогу у боротьбі з ожеледицею несподівано приходить кава. На перший погляд деяких, а особливо кавоманів, ідея боротьби з льодом за допомогою цього ароматного напою може здатися "божевіллям". Однак, насправді, це його властивості доведено і навіть використовується в деяких країнах.

Справа в тому, що кислотність кави розтоплює лід, а сама гуща створює тертя. Ефективність цього (особливо при температурі від -5 до +5) вже підтверджено у країнах. А як засвітить сонце – є бонус у вигляді чудового запаху дорогою додому.

Більше того, такий спосіб боротьби з льодом є, можливо, найекологічніший на даний момент.

Як це працює?

Просто посипте залишки кави на щойно прибрану дорогу або під’їзну доріжку, щоб розтопити лід – це дозволить набагато покращити зчеплення з дорогою. Після цього просто витріть ноги, як завжди, перш ніж увійти в будинок.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще один лайфхак, який дозволить не падати на льоду взимку.