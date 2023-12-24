Переддень Різдва: що заборонено робити сьогодні 24 грудня, якщо не хочете втратити щастя

Українці святкують сьогодні Святвечір — божественна подія перед Різдвом

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар церковні свята українці відзначають за новими датами. Так, православні християни, які раніше зустрічали Різдвяний Святвечір 6 січня, роблять це тепер 24 грудня. У цей чарівний час усі об’єднуються, щоб разом зустріти найсвітліше і найрадісніше християнське свято — Різдво.

Цього дня завершується Різдвяний піст, який тривав 40 днів. Напередодні Різдва віряни утримувалися від вживання їжі до появи на небосхилі першої зірки, що символізує зірку, яка зійшла над Віфлеємом у момент появи на світ Ісуса Христа.

Що не можна робити 24 грудня на Святвечір

Лихословити, конфліктувати — можна втратити здоров’я, сімейний добробут, фінанси.

— можна втратити здоров’я, сімейний добробут, фінанси. Займатися важкою фізичною працею . Це треба було зробити до свята.

. Це треба було зробити до свята. Сидіти в кутку столу , особливо незаміжнім дівчатам, — вони ризикують залишитися холостячками.

, особливо незаміжнім дівчатам, — вони ризикують залишитися холостячками. Спілкуватися з боржниками та людьми, які скаржаться на життя , — весь негатив може перейти до співрозмовника.

, — весь негатив може перейти до співрозмовника. Відвідувати цвинтарі . Вважалося, що можна не повернутись і залишитися з померлими, які покличуть до себе.

. Вважалося, що можна не повернутись і залишитися з померлими, які покличуть до себе. Ворожити — церква не схвалює подібні ритуали, особливо на такі важливі події.

Традиції та прикмети про погоду 24 грудня

Напередодні Різдва у всіх православних храмах відбуваються святкові богослужіння. Назва "Святий вечір" або "Сочевник" пов’язана з традиційною солодкою кашею, яку готували на вечерю — кутею.

Наші пращури починали кожен святковий стіл із цієї страви. До неї додавали мед, мак, горіхи та сухофрукти. Крім куті, готували ще одинадцять пісних страв, серед яких обов’язково були присутні пісний борщ, риба, гриби, вареники з квасолею та капустою, картопля та узвар.

Гості та члени сім’ї мали спробувати все, що було приготоване господинею і запропоновано на стіл, вкритий білосніжною скатертиною. Жодна з трапез не повинна була залишитися недоторканою. Це було проявом неповаги до господині.

Після вечері 24 грудня та вранці 25 грудня люди вирушали колядувати, виконуючи народні пісні та вітаючи своїх близьких, друзів, знайомих та сусідів. Дехто влаштовував танці навколо ялинки, особливо на свіжому повітрі.

Сонце з відблисками на всі боки – будуть морози.

Сонце у колах – до багатого врожаю.

Сонячне проміння йде вгору — до похолодання.

Якщо вони опускаються вниз – буде хуртовина.

Сині хмари на небі – до теплих дощів.

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі лежить сніг, то літо буде холодним.

Ясне та зоряне небо – до ранкових заморозків.

Опівдні сонце виглянуло з-за хмар – до спекотного літа. Якщо хмарно вдень, то літо буде дощовим.

У кого іменини 24 грудня

Сьогодні святкують День янгола володарі імен: Микола, Сергій, Агата, Клавдія, Євгенія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Цього дня в Україні відзначають своє професійне свято працівники архівних установ – День працівників архівних установ України.

Зазначимо, що ті українці, які все ще воліють святкувати Різдво 7 січня, у 2024 році відзначатимуть Святвечір 6 січня. Блогер Віталій Чепинога для "Телеграфу" розповів про особливості святкування Різдва за двома датами.