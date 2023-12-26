Сьогодні 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити в це свято

У народі це божественне свято, присвячене Діві Марії, вважали по-справжньому жіночим

Наступного дня після Різдва Христового віряни віддають честь Матері Ісуса Христа – Пресвятій Богородиці. У 2023 році за новоюліанським календарем свято Собор Пресвятої Богородиці відзначається 26 грудня (8 січня за старим стилем).

Свято отримало назву Собор у зв’язку з шануванням православними вірянами й інших особистостей, пов’язаних з Ісусом Христом та Марією. Також 26 грудня відзначається шанування святого Йосипа, пророка Давида, предка Ісуса, а також святого Якова, сина Йосипа від першого шлюбу.

Це свято невипадково йде слідом за Різдвом Христовим, і в суспільстві його розглядають як істинно жіноче, також відоме як "Бабині каші".

Що не можна робити 26 грудня на Богородицю

Займатися важкою фізичною працею – до хвороб.

– до хвороб. Їсти кашу, що підгоріла , особливо жінкам — незабаром почне зраджувати чоловік.

, особливо жінкам — незабаром почне зраджувати чоловік. Варити кисіль — до небіжчика в сім’ї.

— до небіжчика в сім’ї. Купувати мотузки – трапиться біда.

– трапиться біда. Викидати битий посуд та інший непотрібний мотлох з дому — до бід і нещасть у новому році.

та інший — до бід і нещасть у новому році. Займатися рукоділлям – цим можна було відвадити щастя та удачу від дому.

– цим можна було відвадити щастя та удачу від дому. Робити все, що пов’язано з грошима, — це може приречити людину на злидні.

Традиції та прикмети про погоду 26 грудня

Собор Пресвятої Богородиці на Русі традиційно сприймався не лише як свято, присвячене подяці Діві Марії за народження Спасителя, і святих, які дбали про Неї та Немовля. Цей день також вважався особливим для всіх акушерів та жінок, які допомагають під час пологів. У давнину таку роль виконували повитухи, тому свято відоме також під різними народними назвами, такими як "Бабині каші", "Бабин день" або "День повитух".

За старих часів, напередодні події, пов’язаної із Собором Пресвятої Богородиці, готували короваї та приносили їх у храм для освячення. Декілька з цих хлібів залишали всередині храму, а решту розподіляли між собою діти, близькі родичі та сусіди.

У день Собору Пресвятої Богородиці традиційно заведено відвідувати храм. Люди звертаються до Діви Марії, сподіваючись на її підтримку в усіх труднощах і випробуваннях, які супроводжують їх протягом різних етапів свого життя.

Якщо в цей день буде завірюха та мороз, отже, літо буде холодним.

Якщо за вікном сніг та мороз – прикмета до того, що літо буде негожим та холодним.

Якщо вранці сонячно і ясно — чекай на хороший урожай проса.

Якщо 8 січня пригоріла каша – бути снігопаду.

Зграї ворон літають над головою — буде завірюха.

Якщо щебечуть синиці — чекай на нічні заморозки.

Якщо почув спів зяблика — незабаром буде відлига.

Сніг 8 січня прилипає до долонь — чекай тепла.

Північний вітер принесе з собою холод та холоднечу.

Якщо після заходу 26 грудня небо забарвлюється в червоний колір — чекай на люті морози.

У кого іменини 26 грудня

26 грудня відзначають іменини володарі таких імен: Олександр, Дмитро, Михайло, Марія, Анфіса, Юхим, Григорій, Йосип, Давид, Ісакій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

26 грудня у всьому світі святкується цікаве та приємне свято – День подарунків. Цього особливого дня можна влаштувати приємний сюрприз тим, хто зовсім не розраховує на презент. Також відзначають День скиглія – свято підтримки тих, хто дуже засмучений. У Болгарії відзначають День батька, а в США – День цукрової тростини.

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