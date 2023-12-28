Домочадців день 28 грудня: чому сьогодні не можна виносити сміття та відчиняти вікна

У свято Домочадців день належало вшановувати старших родичів

У четвер, 28 грудня, за церковним новоюліанським календарем відзначається пам’ять святого апостола Ніканора. На жаль, інформації про його життя залишилося небагато. Однак відомо, що він був одним із семи апостолів, які об’єдналися для дияконського служіння після воскресіння Ісуса Христа. У народному календарі цей день також відомий як Домочадців день або Різдвяний м’ясоїд.

Домочадців день або Різдвяний м’ясоїд є не лише святом, а й торжеством плоті. З 28 грудня (10 січня за старим стилем) і до початку Великого посту дозволено вживати м’ясо, яке не лише любили наші предки. Воно цінувалося як невід’ємний продукт. У холодні зимові дні воно приносило енергію та підтримувало сили.

Назва свята "Домочадців день" явно відображає його суть. За старих часів у цей період сім’ї разом займалися різними справами, спільно прибирали, готували їжу та накривали святковий стіл.

Що не можна робити 28 грудня

Займатися рукоділлям , особливо в’язанням — пряжа може заплутати стосунки, порушити лінію долі.

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разом із ним можна винести фінансовий добробут та стати жебраком. Позичати гроші — вважається, що з цього боргу не можна буде вибратися цілий рік.

Традиції та прикмети про погоду 28 грудня

Домочадців день приносить радість та веселощі після 40-денного Різдвяного посту, що супроводжувався безліччю обмежень у харчуванні. Тепер починаються Різдвяні святки, що надають можливість насолодитися галасливими та веселими моментами. Обмеження на вживання м’ясної їжі знято, і на святковому столі панує свинина чи інший м’ясний продукт.

У Домочадців день традиційно проводилася повага до старших родичів. Бабусям, дідусям, тіткам і дядькам дарували теплі речі, здатні зігріти в холодні дні, і пригощали їх смачними солодощами, приготованими особисто.

У Різдвяний м’ясоїд було заведено загадувати бажання. Особливо добре, якщо бажання було спільним, адже в такому разі мрії обов’язково здійсняться.

Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.

Густий іній або снігопад обіцяють гарний урожай хліба.

Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.

Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.

Якщо відсиріла сіль, буде негода.

Собака вийшов з будки і ліг на сніг – до хуртовини.

Сира погода обіцяє гарний урожай льону.

Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, плескається і б’є хвостом, буде снігопад.

Метелиця цього дня – до холодного та дощового літа.

Якщо горобці весело цвірінькають, скоро потеплішає.

У кого іменини 28 грудня

28 грудня іменини відзначають володарі таких імен: Дорофій, Ігнатій, Симон, Петро.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

28 грудня святкується Міжнародний день кіно. Це професійне свято всіх тих, хто працює у галузі кіновиробництва. Також 28 грудня святкується День календаря. Також сьогодні святкують і День гри у карти.

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