Коли українці відзначають Водохреще за новим стилем: дата, історія і традиції

Це церковне свято ще називають Богоявленням

Водохреще є одним з ключових християнських свят, що завершують різдвяний період. Цього дня віряни відзначають подію хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, його явлення перед народом як Спасителя та Месії.

З 2024 року це свято святкуватиметься 6 січня, на відміну від попередньої дати, 19 січня. Нинішнього року Водохреще припадає на суботу — вихідний для більшості українців день.

Водохреще 2024: історія свята

Згідно з біблійними розповідями, Ісус отримав хрещення від Іоанна Хрестителя в річці Йордан, коли син Діви Марії досягнув віку 30 років. Після виходу Христа на берег пролунав голос Бога з небес, що проголошує його Сином. Відразу після цього на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Тому свято ще називають Богоявленням.

Головні традиції на Водохреще

У цей час християни надають воді особливі цілющі властивості. Вважається, що вона має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, не псується, і її можна зберігати протягом цілого року. З цієї віри випливає традиція купання в ополонці, нібито такий ритуал дозволяє очиститися від гріхів. Проте раніше ПЦУ спростувала цей міф.

Крім того, в Хрещенський Святвечір (Голодна кутя), який відзначається цього року 5 січня (18 січня за старим стилем), важливо дотримуватися суворого посту. Це означає, що вечеря в цей день має бути пісною та безалкогольною. Відповідно до традиції також слід подавати на стіл кутю.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Наразі церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.