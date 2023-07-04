Таропрогноз на 5 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 5 липня 2023 року, багато хто страждатиме від поганого настрою, тоді як інші зможуть зробити кроки до покращення свого життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева мечів, перевернута Королева кубків, перевернута Вісімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта попереджає, що Вас у середу чекає нетерпимість, лицемірство, грубість, невігластво та підступність, але воно як може бути спрямоване проти Вас, так і Ви можете стати його джерелом. Варто заздалегідь запастись терпінням, оскільки день може принести неприємні сюрпризи.

Перевернута Королева кубків

У Вас середа може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відволіктися від проблем та світу в цілому шляхом сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками, порадуйте себе і намагайтеся не заглиблюватися в погані думки.

Перевернута Вісімка мечів

У звичайному положенні карта говорить про фінансові втрати і неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — у перевернутому вигляді вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак буде непросто, попереду тяжка робота.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку на липень.