У Львові посилять карантин: які правила почнуть діяти з 18 жовтня

Сертифікат вакцинації знадобиться практично всюди.

Львів через ускладнення ситуації з коронавірусом, переходить на нові карантинні правила.

Про це поінформував міський голова Андрій Садовий.

За його словами, місто перейде в режим посиленого карантину з 18 жовтня, а нові правила торкнуться практично всіх сфер життя.

Зокрема будуть внесені зміни в освітній процес — всіх школярів відправлять на канікули до 1 листопада.

Крім того, вводиться заборона на проведення будь-яких масових заходів, за винятком тих, де всі учасники та організатори зможуть надати свідоцтва про вакцинації або негативні тести на COVID-19.

При цьому музичні школи, народні доми, гуртки й секції працювати не будуть, а бібліотеки зможуть лише видавати книги.

Ринкам, магазинах, ТРЦ, перукарнях і салонах краси дозволена робота лише при заповненості не вище 50%, а також при обов’язковому дотриманні масочного режиму і повній вакцинації співробітників або наявності у них негативного тесту на коронавірус.

Для закладів громадського харчування також вводиться заборона на роботу після 23:00. На них також будуть поширюватися вимоги про вакцинацію співробітників.

У разі, якщо до 1 листопада епідемічна ситуація не зміниться, наявність сертифіката вакцинації або тесту стане обов’язковою вимогою і для відвідувачів.

Як повідомлялося раніше, Міносвіти України порекомендувало всім освітнім установам країни відправити дітей на канікули з 18 жовтня.