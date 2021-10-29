Рівно 10 років тому відбулося відкриття «Арени Львів»

29 жовтня 2011 року у Львові відбулося урочисте відкриття "Арени Львів". Стадіон був частиною підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. І, за словами віце-премʼєр-міністра з підготовки турніру Бориса Колеснікова, цей обʼєкт був найскладнішим.

«Ще 15 березня 2010 року на місці майбутнього стадіону стояли тільки кілочки, шматки бетонних конструкцій та головний будівельник і архітектор, які сперечаються між собою, на тему: як же все-таки будувати. У нас було 15 місяців, і наша команда будівельників разом з архітекторами зробила неможливе – стадіон був закінчений вчасно. На ньому було проведено три матчі Євро-2012, а після цього там регулярно грає збірна України, яка не програла на цьому стадіоні жодної зустрічі. Важко повірити, що минуло 10 років. Хочу привітати з цією датою всіх будівельників, архітекторів, міське та обласне керівництво, подякувати за їхні зусилля та внесок, який вони зробили у розвиток нашої країни, а також побажати нових перемог на Арені Львів», – наголосив Борис Колесніков.

Директор з проведення Євро-2012 від УЄФА Маркіян Лубківський, у свою чергу, зазначив, що будівництво обʼєкту було успішно завершено завдяки злагодженій роботі та величезним зусиллям будівельників, а також менеджменту:

«Роботи на львівському стадіоні розпочалися у 2010 році. Саме з того моменту розпочався відлік щоденного будівництва арени, який завершився незадовго до початку турніру. Для того, щоб стадіон можна було використати під час Чемпіонату Європи, він має пройти через низку операцій, аби команда точно розуміла, як треба керувати таким складним обʼєктом. Це все було зроблено. У цьому величезна заслуга будівельників, і, звісно ж, менеджменту, який керував будівництвом», — підсумував Лубківський.