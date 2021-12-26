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На вокзалі у Львові загорівся пасажирський поїзд: що відомо

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пожежу у поїзді "Київ-Ужгород" гасили 22 рятувальника Новина оновлена 26 грудня 2021, 11:10
Пожежу у поїзді "Київ-Ужгород" гасили 22 рятувальника

На щастя, пожежа у пасажирському вагоні обійшлася без постраждалих

На залізничному вокзалі у Львові загорівся пасажирський поїзд сполученням "Київ-Ужгород". До ліквідації пожежі залучили два десятки рятувальників.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла близько 3:57 ранку 26 грудня у пасажирському вагоні поїзда.

До моменту приїзду рятувальників вагон, що палав, відчепили від поїзда. Крім того, провідник вивів з місця пожежі пасажира, тому обійшлося без жертв та постраждалих.

З вагона вибивався сильний дим, тому рятувальники гасили пожежу в апаратах захисту органів дихання. На це пішло кілька хвилин. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалися 22 рятувальники та 3 одиниці спецтехніки.

Як повідомляє видання zaxid.net, пожежа у вагоні пасажирського поїзда розпочалася з приміщення, де перебували провідники. У цей момент, крім провідника, у вагоні їхав ще один пасажир, якого вчасно вивели на перон. Сам же вагон відчепили від складу та відігнали за межі вокзалу.

Над вагоном нависла хмара густого диму
Над вагоном нависла хмара густого диму
До гасіння пожежі залучили 22 рятувальників
До гасіння пожежі залучили 22 рятувальників

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Києвом неподалік залізничної станції "Київ-Волинський" поїзд на смерть збив чоловіка, який йшов по коліях. Загиблий ніяк не реагував на сигнали машиніста електропоїзда і загинув від отриманих травм на місці.

Теги:
#Пожежа #Укрзалізниця #Львів #Поїзд #Вокзал #ГСЧС
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