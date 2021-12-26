Укр

На вокзале во Львове загорелся пассажирский поезд: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пожар в поезде "Киев-Ужгород" тушили 22 спасателя Новость обновлена 26 декабря 2021, 11:10
Пожар в поезде "Киев-Ужгород" тушили 22 спасателя

К счастью, пожар в пассажирском вагоне обошелся без пострадавших

На железнодорожном вокзале во Львове загорелся пассажирский поезд "Киев-Ужгород". К ликвидации пожара привлекли два десятка спасателей.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пожар возник около 3:57 утра 26 декабря в пассажирском вагоне поезда.

К моменту приезда спасателей горящий вагон отцепили от поезда. Кроме того, проводник вывел с места пожара пассажира, потому обошлось без жертв и пострадавших.

Из вагона выбивался сильный дым, поэтому спасатели тушили пожар в аппаратах защиты органов дыхания. На это ушло несколько минут. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади 4 кв.

К ликвидации пожара привлекались 22 спасателя и 3 единицы спецтехники.

Как сообщает издание zaxid.net, пожар в вагоне пассажирского поезда начался с помещения, где находились проводники. В этот момент, кроме проводника, в вагоне ехал еще один пассажир, которого вовремя вывели на перрон. Сам вагон отцепили от состава и отогнали за пределы вокзала.

Над вагоном нависло облако густого дыма
Над вагоном нависло облако густого дыма
К тушению пожара привлекли 22 спасателя
К тушению пожара привлекли 22 спасателя

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом недалеко от железнодорожной станции "Киев-Волынский" поезд насмерть сбил мужчину, который шел по путям. Погибший никак не реагировал на сигналы машиниста электропоезда и умер от полученных травм на месте.

Теги:
#Пожар #Укрзализныця #Львов #Поезд #Вокзал #ГСЧС
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