Не реагував на сигнал: у Києві поїзд збив людину (фото18+)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 128
32-річний чоловік помер на місці.
У Києві в Солом’янському районі в ніч проти 22 грудня електропоїзд збив людину. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Київ-Волинський" та "Караваєві дачі".
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".
Трагедія сталася на території мікрорайону Пост-Волинський.
Загиблий чоловік йшов залізничними коліями у бік центру столиці. Як розповів машиніст, людину він помітив та намагався попередити аварію: гальмував, сигналив, але чоловік не відреагував. Травми виявилися не сумісними із життям.
Особу загиблого встановили, він був 1989 року народження. Частину фотографій ми можемо розмістити з етичних міркувань. Фото аварії без цензури доступні за посиланням.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" повідомляв про НП у київському метро, коли на рейках опинилася молода дівчина. Інцидент стався на станції "Палац спорту", її перекривали на годину, щоб дістати постраждалу. Як свідчать дані відеоспостереження — дівчина сама зробила крок перед наближенням складу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-