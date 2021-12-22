Не реагував на сигнал: у Києві поїзд збив людину (фото18+)

32-річний чоловік помер на місці.

У Києві в Солом’янському районі в ніч проти 22 грудня електропоїзд збив людину. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Київ-Волинський" та "Караваєві дачі".

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Трагедія сталася на території мікрорайону Пост-Волинський.

Трагедія сталася неподалік станції

Машиністу не вдалося зупинити поїзд

Загиблий чоловік йшов залізничними коліями у бік центру столиці. Як розповів машиніст, людину він помітив та намагався попередити аварію: гальмував, сигналив, але чоловік не відреагував. Травми виявилися не сумісними із життям.

Чоловік не відреагував на гудок

Медикам не вдалося допомогти потерпілому

Особу загиблого встановили, він був 1989 року народження. Частину фотографій ми можемо розмістити з етичних міркувань. Фото аварії без цензури доступні за посиланням.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" повідомляв про НП у київському метро, коли на рейках опинилася молода дівчина. Інцидент стався на станції "Палац спорту", її перекривали на годину, щоб дістати постраждалу. Як свідчать дані відеоспостереження — дівчина сама зробила крок перед наближенням складу.