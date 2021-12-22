Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото18+)
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32-летний мужчина погиб на месте.
В Киеве в Соломенском районе в ночь на 22 декабря электропоезд сбил человека. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Киев-Волынский" и "Караваевы дачи".
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".
Трагедия произошла на территории микрорайона Пост-Волынский.
Погибший мужчина шел по железнодорожным путям в сторону центра столицы. Как рассказал машинист, человека он заметил и пытался предупредить аварию: тормозил, сигналил, но мужчина не отреагировал. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Личность погибшего установили, он был 1989 года рождения. Часть фотографий мы не можем разместить по этическим соображениям. Фото аварии без цензуры доступны по ссылке.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Ранее "Телеграф" сообщал про ЧП в киевском метро, когда на рельсах оказалась молодая девушка. Инцидент произошел на станции "Дворец спорта", ее перекрывали на час, чтобы достать пострадавшую. Как свидетельствуют данные видеонаблюдения — девушка сама шагнула под приближающийся состав.
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