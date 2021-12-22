Не реагировал на сигнал: в Киеве поезд сбил человека (фото18+)

32-летний мужчина погиб на месте.

В Киеве в Соломенском районе в ночь на 22 декабря электропоезд сбил человека. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Киев-Волынский" и "Караваевы дачи".

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Трагедия произошла на территории микрорайона Пост-Волынский.

Трагедия произошла неподалеку от станции

Машинисту не удалось остановить поезд

Погибший мужчина шел по железнодорожным путям в сторону центра столицы. Как рассказал машинист, человека он заметил и пытался предупредить аварию: тормозил, сигналил, но мужчина не отреагировал. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Мужчина не отреагировал на гудок

Медикам не удалось помочь пострадавшему

Личность погибшего установили, он был 1989 года рождения. Часть фотографий мы не можем разместить по этическим соображениям. Фото аварии без цензуры доступны по ссылке.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" сообщал про ЧП в киевском метро, когда на рельсах оказалась молодая девушка. Инцидент произошел на станции "Дворец спорта", ее перекрывали на час, чтобы достать пострадавшую. Как свидетельствуют данные видеонаблюдения — девушка сама шагнула под приближающийся состав.