Львівщина: 100 освітян-волонтерів організували онлайн-школу для 3300 школярів

Через війну в Україні частково або повністю зруйновані понад 1000 шкіл

В умовах війни з державою-терористом росією завдяки проєкту "Українська дистанційна школа", ініційованому Львівською обласною військовою адміністрацією, навчальний рік змогли завершити 3300 школярів зі всієї України. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це волонтерський проєкт для учнів 5-11 класів, які опинились у зоні бойових дій, переїхали в інший регіон України або за кордон і не можуть продовжувати навчання у рідній школі. Дітей навчали за Типовими освітніми програмами", — розповів очільник ОВА.

Проєкт "Українська дистанційна школа" (УДШ) було ініційовано і створено Департаментом освіти і науки Львівської ОДА та Центром інноваційних освітніх технологій НУ Львівська Політехніка.

За даними Козицького, до онлайн-навчання долучалися учні з різних куточків світу: від Луганська до Порту, від Осло до Хургади. Навчання проводили понад 100 вчителів-волонтерів.

"Станом на сьогодні через війну в Україні частково або повністю зруйновані понад 1000 шкіл. Відтак, з 1 вересня проєкт УДШ знову працюватиме, аби усі наші діти мали доступ до якісної дистанційної освіти", — додав голова ОВА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що однією зі зруйнованих російськими окупантами навчальних закладів став 50-річний лицей у селищі Мотижин на Київщині.