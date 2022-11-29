Родина Козловських долучилася до оновлення палати у львівському госпіталі

Постраждалі захисники зможуть отримати професійну медичну допомогу в оновленій палаті

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи відбулося офіційне відкриття реабілітаційного відділення та другої черги палат.

Григорій Козловський разом з родиною фінансово допомогли оновити одну з палат, таким чином активно долучившись до проєкту, який ініціювали голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький і голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

У сучасній палаті є тематичний мурал на футбольну тематику і з абревіатурою футбольного клубу "Рух".

Це важлива подія, адже тепер наші воїни та ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій росії, зможуть отримати професійну медичну допомогу від наших спеціалістів у комфортних умовах. Організатори проєкту сприяють покращенню лікування військових, їх психокорекційній роботі в якісних умовах, у результаті – набуття військовими нового професійного профілю, аби в перспективі вони отримали робоче місце.

Ганна КРИСЮК, голова Міжнародного штабу допомоги українцям: "Ми повністю відкрили відділення для захисників і захисниць України. Це 10 повноцінних палат і 10 адміністративних приміщень зі санвузлами, ординаторськими, лікарськими й таким іншим. Наші партнери надали кошти, допомагали організаційно. Є в нас донори з різних країн – Польщі, Австрії та, звісно, з України. Це відділення другої черги, тут усе робилося швидше, оскільки мали вже попередній досвід. Долучився до проекту і відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. Так склалося, що його палата найбільш функціональна, найбільше наповнена інвентарем – тут є і кондиціонування, й очищення повітря, й абсолютно нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського та всім-всім донорам, які в нас є".

Виникла цікава ідея організувати футбольний турнір для захисників і захисниць. Це допоможе їм відпочити та переключитися. До такого проекту, мабуть, приєднається і футбольний клуб "Рух".

Григорій КОЗЛОВСЬКИЙ, меценат: "Ми завжди відгукуємося на ініціативи, які допоможуть наблизити нашу найбільшу Перемогу, які пришвидшать її та посприяють вигнанню орків з нашої землі. Допомога нашим лікарням і госпіталям — один із пріоритетів. Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не задумується ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа. Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою, зокрема, футбольні мурали на стінах повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників і захисниць оптимізмом".

Максим КОЗИЦЬКИЙ, голова Львівської обласної військової адміністрації: "Наше завдання – надавати якісні медичні послуги. Величезне дякую спонсорам, які готові викладати свої гроші та допомагати державі, створювати умови для того, щоби бійці, повертаючись з фронту, могли отримувати якісне медичне лікування в якісних умовах. Велике дякую "Рух" за цю допомогу. Думаю, що спільними зусиллями ми не тільки будемо давати бій на футбольному полі, але й давати бій на фронті, давати бій тим речам, які не зробили до цього".

Максим ПРИКУПЕНКО, директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи: "Відновлено майже 700 метрів квадратних реабілітаційного відділення на базі нашого госпіталю. Тепер наші пацієнти, захисники, які потребують висококваліфікованого лікування, перебуватимуть у насправді гарних умовах, і це на 100 відсотків допомагає швидшому одужанню. Ми має зробити все, щоби наші захисники одужували якомога швидше та поверталися до нормального життя".

На цьому проєкт не зупиняється. Триватиме робота над тим, щоби невдовзі відкрити на Львівщині сучасний центр, де наші військові та цивільні могли би отримуватимуть увесь спектр необхідної допомоги, особливо в період війни та після нашої перемоги, – психореабілітацію, пластичну хірургію, допомогу з опіковими травмами, протезування.