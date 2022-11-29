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Родина Козловських долучилася до оновлення палати у львівському госпіталі

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Григорій Козловський, львівський меценат і бізнесмен Новина оновлена 29 листопада 2022, 13:55
Григорій Козловський, львівський меценат і бізнесмен

Постраждалі захисники зможуть отримати професійну медичну допомогу в оновленій палаті

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи відбулося офіційне відкриття реабілітаційного відділення та другої черги палат.

Григорій Козловський разом з родиною фінансово допомогли оновити одну з палат, таким чином активно долучившись до проєкту, який ініціювали голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький і голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

Григорій Козловський профінансував оновлення палати для ЗСУ у госпіталі ветеранів у Львові

У сучасній палаті є тематичний мурал на футбольну тематику і з абревіатурою футбольного клубу "Рух".

Григорій Козловський профінансував оновлення палати для ЗСУ у госпіталі ветеранів у Львові

Це важлива подія, адже тепер наші воїни та ті, хто постраждав внаслідок воєнних дій росії, зможуть отримати професійну медичну допомогу від наших спеціалістів у комфортних умовах. Організатори проєкту сприяють покращенню лікування військових, їх психокорекційній роботі в якісних умовах, у результаті – набуття військовими нового професійного профілю, аби в перспективі вони отримали робоче місце.

Григорій Козловський профінансував оновлення палати для ЗСУ у госпіталі ветеранів у Львові
Григорій Козловський профінансував оновлення палати для ЗСУ у госпіталі ветеранів у Львові

Ганна КРИСЮК, голова Міжнародного штабу допомоги українцям: "Ми повністю відкрили відділення для захисників і захисниць України. Це 10 повноцінних палат і 10 адміністративних приміщень зі санвузлами, ординаторськими, лікарськими й таким іншим. Наші партнери надали кошти, допомагали організаційно. Є в нас донори з різних країн – Польщі, Австрії та, звісно, з України. Це відділення другої черги, тут усе робилося швидше, оскільки мали вже попередній досвід. Долучився до проекту і відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський. Так склалося, що його палата найбільш функціональна, найбільше наповнена інвентарем – тут є і кондиціонування, й очищення повітря, й абсолютно нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського та всім-всім донорам, які в нас є".

Виникла цікава ідея організувати футбольний турнір для захисників і захисниць. Це допоможе їм відпочити та переключитися. До такого проекту, мабуть, приєднається і футбольний клуб "Рух".

Григорій КОЗЛОВСЬКИЙ, меценат: "Ми завжди відгукуємося на ініціативи, які допоможуть наблизити нашу найбільшу Перемогу, які пришвидшать її та посприяють вигнанню орків з нашої землі. Допомога нашим лікарням і госпіталям — один із пріоритетів. Коли потрібно підтримати наших захисників і захисниць, наша родина не задумується ні на мить, і ми будемо продовжувати це робити, оскільки це дуже корисна та потрібна справа. Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою, зокрема, футбольні мурали на стінах повинні надихати людей на позитивний та життєствердний настрій. Таким чином намагаємося зарядити наших захисників і захисниць оптимізмом".

Максим КОЗИЦЬКИЙ, голова Львівської обласної військової адміністрації: "Наше завдання – надавати якісні медичні послуги. Величезне дякую спонсорам, які готові викладати свої гроші та допомагати державі, створювати умови для того, щоби бійці, повертаючись з фронту, могли отримувати якісне медичне лікування в якісних умовах. Велике дякую "Рух" за цю допомогу. Думаю, що спільними зусиллями ми не тільки будемо давати бій на футбольному полі, але й давати бій на фронті, давати бій тим речам, які не зробили до цього".

Максим ПРИКУПЕНКО, директор Львівського обласного госпіталю ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи: "Відновлено майже 700 метрів квадратних реабілітаційного відділення на базі нашого госпіталю. Тепер наші пацієнти, захисники, які потребують висококваліфікованого лікування, перебуватимуть у насправді гарних умовах, і це на 100 відсотків допомагає швидшому одужанню. Ми має зробити все, щоби наші захисники одужували якомога швидше та поверталися до нормального життя".

Григорій Козловський профінансував оновлення палати для ЗСУ у госпіталі ветеранів у Львові

На цьому проєкт не зупиняється. Триватиме робота над тим, щоби невдовзі відкрити на Львівщині сучасний центр, де наші військові та цивільні могли би отримуватимуть увесь спектр необхідної допомоги, особливо в період війни та після нашої перемоги, – психореабілітацію, пластичну хірургію, допомогу з опіковими травмами, протезування.

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