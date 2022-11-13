Григорій Козловський долучився до організації аукціону на підтримку ЗСУ

На підтримку захисників зібрали мільйони гривень

В Emily Resort пройшов благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ "Перемога починається з тебе". Його провели за ініціативи мецената Григорія Козловського та з підтримкою керівника Львівської ОВА Максима Козицького та львівського міського голови Андрія Садового.

Деякі з гостей аукціону

На благодійному вечорі-аукціоні, який прийняв у себе Emily Event Hall, представили 100 унікальних, цінних і ексклюзивних лотів. Кошти від їх продажу підуть на потреби Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, загонів територіальної оборони та Гірської дитячої школи мистецтв на Луганщині. Серед іншого підтримали акцію благодійні фонди "Рідна Оболонь", "Культурні новації" та "Княжа Україна".

На заході була можливість придбати предмети антикваріату, ексклюзивні стародруки, ікони, картини, а також унікальні воєнні трофеї, які здобули українські військові, звільняючи, наприклад, острів Зміїний від окупантів, колекційні монети, шпаги та запальнички з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Та сама картинка "Руський воєнний корабль" за підписом Залужного

Всі лоти унікальні, мають культурну й історичну цінність, їх надали колекціонери та меценати з приватних колекцій. Це предмети мистецтва, старовинні книжки. Зокрема, одна з них з 1663-го року, видана, до речі, у Львові типографією Львівського Братства першодрукарем Іваном Федоровим. Також серед експонатів – "Євангеліє" 1891-го року, бронзова булава XII століття.

Деякі антикварні лоти аукціону

Серед іншого представили і картини

Також була можливість купити унікальні спортивні лоти

На захід завітали місцеві бізнесмени, політики, колекціонери.

Раніше схожі заходи проводили в Києві та Полтаві, і за їх підсумками на допомогу українським захисникам зібрали майже 7 мільйонів гривень. Цього разу після заходу у Львові на потреби ЗСУ піде близько 4,5 мільйона гривень.

Григорій Козловський з родиною придбали на аукціоні експонатів на суму понад 30 тисяч доларів.

Юлія ДУМАНСЬКА, президентка "Руху": "Дуже багато лотів, які ми сьогодні придбали, передамо на благочинність, зокрема, церковні речі, "Євангеліє" для Хресної ходи отримають церковні організації, щоби вони там знайшли своє місце, адже саме там їхнє місце. А "Кобзар", я думаю, залишимо для наших дітей, як пам’ять про українську культуру і про те, що він теж став тієї частинкою, яка привела нас до перемоги. Направду зараз на нашу армію донатить кожен українець без винятку – хтось гривню, хтось десять, а хтось тисячу та більше. Ми щодня повинні показувати свою підтримку та не зупинятися. Боротьба триває, і поки ми не повернули всі свої землі та всіх своїх людей додому, ми не зупинимося".

Юлія Думанська на аукціоні

Григорій КОЗЛОВСЬКИЙ, меценат: "Ми ніколи не переставали допомагати нашій армії. Тим більше в такий хороший день, коли наші військові зайшли в Херсон. Я дуже тішуся з того, що Emily Resort, футбольний клуб "Рух" і мої друзі доклалися до цього та ще додали маленьку краплинку в ту чашу перемоги, яка на нас чекає в майбутньому. Ті гроші, які нам дає Боженька, ми маємо вкладати в правильні історії, в добрі справи. А захист території нашої Неньки-України – це є найбільша перемога та найбільший лот у цій війні. Пророчими виявилися слова Степана Бандери, який сказав унікальну фразу: "І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!" Ми непереможні, і кожен українець на своєму фронті виконує для загальної нашої перемоги свою частку роботи".

Максим КОЗИЦЬКИЙ, голова Львівської обласної військової адміністрації: "Символічно, що аукціон відбувся в той день, коли ми ввійшли в Херсон, а цей вечір організували на підтримку наших збройних сил. Це дуже важливо. Не обов’язково вигравати та купувати лоти. Сама участь у цій акції – це вже підтримка. Але якщо є можливість допомогти – варто включатися та допомагати. Дякую організаторам за те, що вони роблять дуже правильні речі: підтримують українське військо в той час, коли це важливо. Дякую кожному, хто бере участь, – таким чином він засвідчує свою підтримку. А разом – ми непереможні".

Андрій САДОВИЙ, міський голова Львова: "Кожна робота, яка тут виставлена, може стати окрасою будь-якого музею. Тому нам треба у Львові більше сучасних якісних музеїв, щоби ці прекрасні твори бачив увесь світ. Увага до українських стародруків, антикварних речей буде зростати з кожним роком. Насправді це не вдячна справа організовувати такі речі, тому що ніхто тебе не бачить і не похвалить. Але Бог бачить, він похвалить".

Андрій Садовий на заході

Владислав ТРУБІЦИН, голова Благодійного фонду "Культурні новації": "Усі ми розуміємо, що війна триває, і кожен на своєму фронті повинен працювати заради нашої перемоги. Це вже третій такий захід, раніше такі акції відбувалися в Полтаві та Києві. Там ми зібрали понад 7 мільйонів гривень, на ці кошти закупили тепловізори, бронежилети, генератори й інше, що зараз потрібне нашим захисникам. Наша мета – підтримка ЗСУ. Ми провели вечір-аукціон у чудовому місці, аналогів йому в Україні немає. Це ініціатива Григорія Козловського, велика йому подяка. Він усіляко сприяв організації цього процесу".

Ігор ЙОВІЧЕВІЧ, головний тренер "Шахтаря": "Із задоволенням приєднався до такого заходу, який відбувся в Emily Resort. Це варто зробити та допомогти настільки, наскільки ми можемо, бо причина є дуже вагома. Знаємо, наскільки важливим є боротьба за нашу свободу, аби ми почувалися вільними в Україні".