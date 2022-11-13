Григорий Козловский присоединился к организации аукциона в поддержку ВСУ

В поддержку защитников собрали миллионы гривен

В Emily Resort прошел благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ "Победа начинается с тебя". Его провели по инициативе мецената Григория Козловского и при поддержке руководителя Львовской ОВА Максима Козицкого и львовского городского головы Андрея Садового.

Некоторые из гостей аукциона

На благотворительном вечере-аукционе, принявшем у себя Emily Event Hall, представили 100 уникальных, ценных и эксклюзивных лотов. Средства от их продаж пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, ГУР Минобороны Украины, отрядов территориальной обороны и Горной детской школы искусств в Луганской области. Среди прочего поддержали акцию благотворительные фонды "Рідна Оболонь", "Культурные новации" и "Княжеская Украина".

На мероприятии была возможность приобрести предметы антиквариата, эксклюзивные старопечатные издания, иконы, картины, а также уникальные военные трофеи, которые получили украинские военные, освобождая, например, остров Змеиный от оккупантов, коллекционные монеты, шпаги и зажигалки с подписью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Та самая картинка "Русский военный корабель" за подписью Залужного

Все лоты уникальны, имеют культурную и историческую ценность, их предоставили коллекционеры и меценаты из частных коллекций. Это предметы искусства, старинные книги. В частности, одна из них с 1663 года, изданная во Львове типографией Львовского Братства первопечатником Иваном Федоровым. Также среди экспонатов – "Евангелие" 1891 года, бронзовая булава XII века.

Некоторые антикварные лоты аукциона

Среди прочего представили и картины

Также была возможность купить уникальные спортивные лоты

Мероприятие посетили местные бизнесмены, политики, коллекционеры.

Ранее подобные мероприятия проводились в Киеве и Полтаве, и по их итогам в помощь украинским защитникам собрали почти 7 миллионов гривен. В этот раз после мероприятия во Львове на нужды ВСУ уйдет около 4,5 миллионов гривен.

Григорий Козловский с семьей приобрели на аукционе экспонатов на сумму более 30 тысяч долларов.

Юлия ДУМАНСКАЯ, президент "Движения": "Очень много лотов, которые мы сегодня приобрели, передадим на благотворительность, в частности, церковные вещи, "Евангелие" для Крестного шествия получат церковные организации, ведь именно там их место. А "Кобзарь", я думаю, оставим для наших детей, как память об украинской культуре и о том, что он тоже стал той частицей, которая привела нас к победе. На самом деле сейчас на нашу армию донатит каждый украинец без исключения — кто-то гривну, кто-то десять, а кто-то тысячу и больше. Мы каждый день должны показывать свою поддержку и не останавливаться. Борьба продолжается, и пока мы не вернули все свои земли и всех своих людей домой, мы не остановимся".

Юлия Думанская на аукционе

Григорий КОЗЛОВСКИЙ, меценат: "Мы никогда не переставали помогать нашей армии. Тем более в такой хороший день, когда наши военные зашли в Херсон. Я очень радуюсь тому, что Emily Resort, футбольный клуб "Рух" и мои друзья приложились к этому и еще добавили маленькую капельку в ту чашу победы, которая нас ждет в будущем.Те деньги, которые нам дает Боженька, мы должны вкладывать в правильные истории, в добрые дела. В этой войне пророческими оказались слова Степана Бандеры, который сказал уникальную фразу: "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!" Мы непобедимы, и каждый украинец на своем фронте выполняет для всеобщей нашей победы свою долю работы".

Максим КОЗИЦКИЙ, глава Львовской областной военной администрации: "Символично, что аукцион состоялся в тот день, когда мы вошли в Херсон, а этот вечер организовали в поддержку наших Вооруженных сил. Это очень важно. Не обязательно выигрывать и покупать лоты. Само участие в этой акции – это уже поддержка, но если есть возможность помочь – стоит включаться и помогать… Благодарю организаторов за то, что они делают очень правильные вещи: поддерживают украинское войско в то время, когда это важно. Благодарю каждого, кто участвует, – таким образом он подтверждает свою поддержку. А вместе – мы непобедимы".

Андрей САДОВОЙ, городской голова Львова: "Каждая работа, которая здесь выставлена, может стать украшением любого музея. Поэтому нам нужно во Львове больше современных качественных музеев, чтобы эти прекрасные произведения видел весь мир. Внимание к украинским старопечатным изданиям, антикварным вещам будет расти с каждым годом. На самом деле это неблагодарное дело организовывать такие мероприятия, потому что никто тебя не видит и не похвалит. Но Бог видит, он похвалит".

Андрей Садовой на мероприятии

Владислав ТРУБИЦИН, председатель Благотворительного фонда "Культурные новации": "Все мы понимаем, что война продолжается, и каждый на своем фронте должен работать ради нашей победы. Это уже третье такое мероприятие, раньше такие акции проходили в Полтаве и Киеве. Там мы собрали свыше 7 миллионов гривен, на эти средства закупили тепловизоры, бронежилеты, генераторы и прочее, что сейчас нужно нашим защитникам. Наша цель – поддержка ВСУ. Мы провели вечер-аукцион в отличном месте, аналогов ему в Украине нет. Это инициатива Григория Козловского, велика ему благодарность. Он всячески способствовал организации этого процесса".

Игорь ИОВИЧЕВИЧ, главный тренер "Шахтера": "С удовольствием присоединился к такому мероприятию, которое состоялось в Emily Resort. Это стоит сделать и помочь настолько, насколько мы можем, потому что причина очень важна. Знаем, насколько важна борьба за нашу свободу, чтобы мы чувствовали себя свободными в Украине".