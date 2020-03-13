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Як подолати дитячу тривогу: корисні поради

Як подолати дитячу тривогу: корисні поради
15:57 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Кілька простих порад допоможуть малюкові позбутися відчуття тривоги, поки мами не буде поруч.

Для дитини розлука з мамою — це дуже великий стрес. Особливо, якщо вона проводить з нею більшу частину свого часу. Якщо раптом її довго не буде поруч, то вона відчуватиме сильну тривогу. Щоб допомогти малюкові впоратися з нею, необхідно підійти до вирішення проблеми творчо. Лише у цьому випадку ви зможете вигадати, як допомогти дитині пережити тимчасову розлуку. А якщо самостійно ви не можете з цим впоратися, то нічого страшного. Психологи дали декілька порад, які допоможуть вам у цьому. Про них ми детально розповімо далі.

Зберігайте спокій

Коли діти довго не бачать батьків, то у них виникає почуття тривоги, яке може засмучувати або насторожувати батьків. І це цілком зрозуміло, адже ніхто не хоче бачити своїх дітей засмученими. Однак, найголовніше у подібній ситуації полягає в тому, щоб зберігати спокій. Якщо ви піддастеся власним емоціям, то дитина неодмінно це відчує, що ще більше погіршить ситуацію.

Почніть з найменшого

Неможливо відразу і з першої ж спроби позбавити дитину відчуття тривоги через розлуку. Діяти потрібно поступово, а починати варто з найменшого. Наприклад, якщо ви йдете на роботу або хочете зустрітися зі своїми друзями, то на час вашої відсутності запросіть няню. Так ви дасте дитині зрозуміти те, що вона не самотня, а також те, що ви незабаром повернетесь додому.

Грайте разом з дітьми

Діти пізнають навколишній світ і вчаться чомусь новому через ігри. Тому, використовуючи їх, ви можете підготувати малюків до своєї відсутності. Існує безліч класичних ігор, спрямованих саме на це. Так, наприклад, непоганою є гра "Де дитина?". Її зміст полягає у тому, щоб накрити простирадлом малюка, запитати, де він, а потім відкрити його і зі збентеженим виглядом сказати, що знайшли його.

Переконайтеся, що дитина поїла, коли плануєте залишити її

Коли діти голодні, вони починають метушитися і вередувати. Тому їжу можна зробити одним із способів, який допоможе їм впоратися з тривогою від розлуки. Тому перед тим, як піти на якийсь час у своїх справах, необхідно нагодувати малюка.

Залиште дитині річ з вашим запахом

Ця порада може здатися дивною, але вона дійсно добре працює. Відчуваючи запах мами, малюк почуватиметься більш сокійним, тому він зможе легше перенести розлуку з нею. Залиште своїй дитині власну ковдру, якийсь предмет одягу або щось подібне. З ними у неї складатиметься враження того, що ви десь поруч.

Загальна рутина

Усі діти полюбляють займатися різними справами разом зі своїми батьками. І, як стверджують психологи, загальна рутина — це відмінна можливість, щоб допомогти дітям впоратися з надмірним занепокоєнням і панікою, яка виникає під час розлуки. При цьому не обов'язково навантажувати їх власними домашніми справами. Достатньо буде іноді обіймати і цілувати їх.

Залиште з дитиною когось із родичів

Якщо ви плануєте виїхати надовго і не хочете довіряти своїх дітей незнайомій няні, то є одне чудове рішення. Залиште разом з ними когось зі своїх родичів, яких вони знають. Дивлячись на знайоме обличчя, вони відчуватимуть значно меншу тривогу під час тривалої розлуки з вами.

Як захистити дітей від коронавірусу

Дайте їм м'яку іграшку

Як стверджують психологи, діти дуже часто прив'язуються до деяких речей. Зазвичай, це м'яка іграшка, яку вони скрізь носять із собою. Малюки не розлучаються з нею ані на хвилину. Тому, якщо ви змушені виїхати на кілька годин у своїх справах, то залиште її дитині. Завдяки цьому вона не лише менше нервуватиме, але може й зовсім не помітити вашої відсутності.

Грайте у хованки

Усі діти полюбляють цю гру, оскільки вона дуже весела. Але її користь недооцінюється багатьма батьками. По-перше, хованки сприяють розвитку дитини, а по-друге, можуть допомогти підготувати дитину до перебування на самоті.

Не перевіряйте малюка відразу після відходу

Це найважливіше правило, якого повинні дотримуватися абсолютно усі батьки. Особливо, якщо дитина важко переносить розлуку з ними. Якщо ви вийшли до іншої кімнати або покинули будинок, то не варто відразу повертатися назад. Довірте своє маля няні, у іншому випадку ви ніколи не зможете впоратися з ситуацією.

Дотримуючись описаних вище порад і рекомендацій, ви зможете навчити дитину обходитися якийсь час без вашої присутності. Вони випробувані багатьма батьками, а їх ефективність доведена психологами, тому їм можна довіряти.

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Материнство, Дитина, Діти, Батьки, Немовля.
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