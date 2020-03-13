Як подолати дитячу тривогу: корисні поради

Кілька простих порад допоможуть малюкові позбутися відчуття тривоги, поки мами не буде поруч.

Для дитини розлука з мамою — це дуже великий стрес. Особливо, якщо вона проводить з нею більшу частину свого часу. Якщо раптом її довго не буде поруч, то вона відчуватиме сильну тривогу. Щоб допомогти малюкові впоратися з нею, необхідно підійти до вирішення проблеми творчо. Лише у цьому випадку ви зможете вигадати, як допомогти дитині пережити тимчасову розлуку. А якщо самостійно ви не можете з цим впоратися, то нічого страшного. Психологи дали декілька порад, які допоможуть вам у цьому. Про них ми детально розповімо далі.

Зберігайте спокій

Коли діти довго не бачать батьків, то у них виникає почуття тривоги, яке може засмучувати або насторожувати батьків. І це цілком зрозуміло, адже ніхто не хоче бачити своїх дітей засмученими. Однак, найголовніше у подібній ситуації полягає в тому, щоб зберігати спокій. Якщо ви піддастеся власним емоціям, то дитина неодмінно це відчує, що ще більше погіршить ситуацію.

Почніть з найменшого

Неможливо відразу і з першої ж спроби позбавити дитину відчуття тривоги через розлуку. Діяти потрібно поступово, а починати варто з найменшого. Наприклад, якщо ви йдете на роботу або хочете зустрітися зі своїми друзями, то на час вашої відсутності запросіть няню. Так ви дасте дитині зрозуміти те, що вона не самотня, а також те, що ви незабаром повернетесь додому.

Грайте разом з дітьми

Діти пізнають навколишній світ і вчаться чомусь новому через ігри. Тому, використовуючи їх, ви можете підготувати малюків до своєї відсутності. Існує безліч класичних ігор, спрямованих саме на це. Так, наприклад, непоганою є гра "Де дитина?". Її зміст полягає у тому, щоб накрити простирадлом малюка, запитати, де він, а потім відкрити його і зі збентеженим виглядом сказати, що знайшли його.

Переконайтеся, що дитина поїла, коли плануєте залишити її

Коли діти голодні, вони починають метушитися і вередувати. Тому їжу можна зробити одним із способів, який допоможе їм впоратися з тривогою від розлуки. Тому перед тим, як піти на якийсь час у своїх справах, необхідно нагодувати малюка.

Залиште дитині річ з вашим запахом

Ця порада може здатися дивною, але вона дійсно добре працює. Відчуваючи запах мами, малюк почуватиметься більш сокійним, тому він зможе легше перенести розлуку з нею. Залиште своїй дитині власну ковдру, якийсь предмет одягу або щось подібне. З ними у неї складатиметься враження того, що ви десь поруч.

Загальна рутина

Усі діти полюбляють займатися різними справами разом зі своїми батьками. І, як стверджують психологи, загальна рутина — це відмінна можливість, щоб допомогти дітям впоратися з надмірним занепокоєнням і панікою, яка виникає під час розлуки. При цьому не обов'язково навантажувати їх власними домашніми справами. Достатньо буде іноді обіймати і цілувати їх.

Залиште з дитиною когось із родичів

Якщо ви плануєте виїхати надовго і не хочете довіряти своїх дітей незнайомій няні, то є одне чудове рішення. Залиште разом з ними когось зі своїх родичів, яких вони знають. Дивлячись на знайоме обличчя, вони відчуватимуть значно меншу тривогу під час тривалої розлуки з вами.

Дайте їм м'яку іграшку

Як стверджують психологи, діти дуже часто прив'язуються до деяких речей. Зазвичай, це м'яка іграшка, яку вони скрізь носять із собою. Малюки не розлучаються з нею ані на хвилину. Тому, якщо ви змушені виїхати на кілька годин у своїх справах, то залиште її дитині. Завдяки цьому вона не лише менше нервуватиме, але може й зовсім не помітити вашої відсутності.

Грайте у хованки

Усі діти полюбляють цю гру, оскільки вона дуже весела. Але її користь недооцінюється багатьма батьками. По-перше, хованки сприяють розвитку дитини, а по-друге, можуть допомогти підготувати дитину до перебування на самоті.

Не перевіряйте малюка відразу після відходу

Це найважливіше правило, якого повинні дотримуватися абсолютно усі батьки. Особливо, якщо дитина важко переносить розлуку з ними. Якщо ви вийшли до іншої кімнати або покинули будинок, то не варто відразу повертатися назад. Довірте своє маля няні, у іншому випадку ви ніколи не зможете впоратися з ситуацією.

Дотримуючись описаних вище порад і рекомендацій, ви зможете навчити дитину обходитися якийсь час без вашої присутності. Вони випробувані багатьма батьками, а їх ефективність доведена психологами, тому їм можна довіряти.