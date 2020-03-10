Як захистити дітей від коронавірусу

Остаточно не визначено, як новий коронавірус впливає на дітей та вагітних, однак у випадку захворювання на ГРВІ необхідно негайно повідомити лікаря.

Про це повідомляється на сайті Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"Це новий вірус, і ми поки що недостатньо знаємо про те, як він впливає на дітей чи вагітних. Ми знаємо, що вірусом можуть заразитися люди будь-якого віку, але поки що не зафіксовано випадків смерті дітей, пов’язаних із новим коронавірусом. Вірус є летальним у рідкісних випадках, поки що в основному серед людей похилого віку, які раніше мали проблеми зі здоров’ям. Ми уважно стежимо за ситуацією та будемо оприлюднювати нову інформацію, щойно вона з’являтиметься", - йдеться у повідомленні.

В ЮНІСЕФ надали рекомендації, як поводити себе у випадку захворювання когось з членів родини, і що мають знати та робити вагітні та матері, які годують грудьми у випадку, якщо вони заразилися коронавірусом.

Зокрема, громадянам радять негайно звертатися за медичною допомогою, якщо спостерігається підвищення температури, кашель або утруднене дихання; повідомити свого лікаря у разі поїздок у регіони, де виявлено випадки інфікування новим коронавірусом, або про можливий тісний контакт з тими, хто приїхав з одного з цих регіонів і має респіраторні симптоми.

В ЮНІСЕФ також зазначають, що на сьогодні недостатньо інформації, щоб визначити, чи передається вірус від матері дитині під час вагітності, або який вплив інфікування матері може мати на дитину. Наразі це питання вивчається. Але вагітним жінкам слід продовжувати дотримуватися відповідних запобіжних заходів, щоб захистити себе від впливу вірусу, і негайно звертатися за медичною допомогою, якщо у них виникають такі симптоми, як лихоманка, кашель або утруднене дихання.

Водночас у Дитячому фонді ООН вважають, що матір має продовжувати годувати грудьми, якщо вона заражена новим коронавірусом.

“Зважаючи на переваги грудного вигодовування та незначну роль грудного вигодовування в передачі інших респіраторних вірусів, матері можуть продовжувати годувати грудьми. Однак слід вживати запобіжних заходів, оскільки існує ризик передачі вірусу від матері до немовляти повітряно-крапельним шляхом та через прямий контакт, а також побічно через забруднені поверхні. Надягайте маску під час годування дитини, мийте руки до і після годування, чистість та/або дезінфікуйте забруднені поверхні”, - йдеться у рекомендаціях.

В ЮНІСЕФ також навели симптоми нового коронавірусу: підвищення температури, кашель і задишка. У важчих випадках інфекція може викликати пневмонію або утруднення дихання; у рідкісних випадках захворювання може бути смертельним.

Вірус передається через прямий контакт повітряно-крапельним шляхом, зокрема, через кашель і чхання, а також торкання поверхонь, забруднених вірусом. Ще невідомо, наскільки довго вірус може жити на поверхнях, але прості дезінфікуючі засоби можуть його вбити.

Разом з тим, за рекомендаціями ЮНІСЕФ, використовувати медичну маску варто, якщо є респіраторні симптоми (кашель або чхання), для захисту інших.

В ЮНІСЕФ нагадали, що для уникнення зараження сім'ям слід дотримуватися кількох запобіжних заходів: часто мити руки, використовуючи мило та воду або спиртовмісні засоби для миття рук; прикривати рот і ніс при кашлі або чханні; уникати тісного контакту з усіма, хто має симптоми застуди або грипу; звертатися до лікаря, якщо є підвищена температура, кашель або важко дихати; уникати прямого незахищеного контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами.

В ЮНІСЕФ підкреслили, що тісно контактують з органами влади Китаю, включаючи Міністерство торгівлі та Національну комісію з охорони здоров’я, а також зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та іншими агенціями ООН для моніторингу розвитку ситуації з коронавірусом та потреб.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.