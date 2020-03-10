Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Як захистити дітей від коронавірусу

Як захистити дітей від коронавірусу
14:17 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Остаточно не визначено, як новий коронавірус впливає на дітей та вагітних, однак у випадку захворювання на ГРВІ необхідно негайно повідомити лікаря.

Про це повідомляється на сайті Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"Це новий вірус, і ми поки що недостатньо знаємо про те, як він впливає на дітей чи вагітних. Ми знаємо, що вірусом можуть заразитися люди будь-якого віку, але поки що не зафіксовано випадків смерті дітей, пов’язаних із новим коронавірусом. Вірус є летальним у рідкісних випадках, поки що в основному серед людей похилого віку, які раніше мали проблеми зі здоров’ям. Ми уважно стежимо за ситуацією та будемо оприлюднювати нову інформацію, щойно вона з’являтиметься", - йдеться у повідомленні.

В ЮНІСЕФ надали рекомендації, як поводити себе у випадку захворювання когось з членів родини, і що мають знати та робити вагітні та матері, які годують грудьми у випадку, якщо вони заразилися коронавірусом.

Зокрема, громадянам радять негайно звертатися за медичною допомогою, якщо спостерігається підвищення температури, кашель або утруднене дихання; повідомити свого лікаря у разі поїздок у регіони, де виявлено випадки інфікування новим коронавірусом, або про можливий тісний контакт з тими, хто приїхав з одного з цих регіонів і має респіраторні симптоми.

В ЮНІСЕФ також зазначають, що на сьогодні недостатньо інформації, щоб визначити, чи передається вірус від матері дитині під час вагітності, або який вплив інфікування матері може мати на дитину. Наразі це питання вивчається. Але вагітним жінкам слід продовжувати дотримуватися відповідних запобіжних заходів, щоб захистити себе від впливу вірусу, і негайно звертатися за медичною допомогою, якщо у них виникають такі симптоми, як лихоманка, кашель або утруднене дихання.

Водночас у Дитячому фонді ООН вважають, що матір має продовжувати годувати грудьми, якщо вона заражена новим коронавірусом.

“Зважаючи на переваги грудного вигодовування та незначну роль грудного вигодовування в передачі інших респіраторних вірусів, матері можуть продовжувати годувати грудьми. Однак слід вживати запобіжних заходів, оскільки існує ризик передачі вірусу від матері до немовляти повітряно-крапельним шляхом та через прямий контакт, а також побічно через забруднені поверхні. Надягайте маску під час годування дитини, мийте руки до і після годування, чистість та/або дезінфікуйте забруднені поверхні”, - йдеться у рекомендаціях.

В ЮНІСЕФ також навели симптоми нового коронавірусу: підвищення температури, кашель і задишка. У важчих випадках інфекція може викликати пневмонію або утруднення дихання; у рідкісних випадках захворювання може бути смертельним.

Поради батькам: які 7 речей дитина повинна робити одна

Вірус передається через прямий контакт повітряно-крапельним шляхом, зокрема, через кашель і чхання, а також торкання поверхонь, забруднених вірусом. Ще невідомо, наскільки довго вірус може жити на поверхнях, але прості дезінфікуючі засоби можуть його вбити.

Разом з тим, за рекомендаціями ЮНІСЕФ, використовувати медичну маску варто, якщо є респіраторні симптоми (кашель або чхання), для захисту інших.

В ЮНІСЕФ нагадали, що для уникнення зараження сім'ям слід дотримуватися кількох запобіжних заходів: часто мити руки, використовуючи мило та воду або спиртовмісні засоби для миття рук; прикривати рот і ніс при кашлі або чханні; уникати тісного контакту з усіма, хто має симптоми застуди або грипу; звертатися до лікаря, якщо є підвищена температура, кашель або важко дихати; уникати прямого незахищеного контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами.

В ЮНІСЕФ підкреслили, що тісно контактують з органами влади Китаю, включаючи Міністерство торгівлі та Національну комісію з охорони здоров’я, а також зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та іншими агенціями ООН для моніторингу розвитку ситуації з коронавірусом та потреб.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Діти, Поради, Батьки, Захворювання, Коронавірус, Організм дитини, Захист дитини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся