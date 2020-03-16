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Що потрібно знати вагітним жінкам про коронавірус

Що потрібно знати вагітним жінкам про коронавірус
20:27 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф life.pravda Фото: unsplash

Імунна система жінок змінюється під час вагітності. Такі особливості можуть сприяти більш високому ризику отримати ускладнення під час захворювання грипом.

Це натовхує на думку про те, що новий тип коронавірусу може бути вкрай небезпечним для вагітності та новонародженої дитини.

Але чи справді це так?

Вагітні жінки більш вразливі до коронавірусу?

Наразі у світі не зареєстровано жодного летального випадку серед вагітних жінок, заражених коронавірусом, пише Independent.

Крім того, немає підтверджень, що вагітні жінки більш вразливі до вірусу, ніж інша частина населення.

"Очікується, що переважна більшість вагітних жінок будуть відчувати тільки легкі або помірні симптоми як при застуді та грипі", – зазначається в рекомендаціях Королівського коледжу акушерів та гінекологів (RCOG).

Чи готові ви до зустрічі з коронавірусом?

Також немає даних, які б свідчили про те, що Covid-19 підвищує ризик викидня або передчасного переривання вагітності.

Деякі респіраторні захворювання справді можуть викликати критичні захворювання у дуже маленьких дітей.

Однак, виходячи з наявних досліджень, такі наслідки не є властивими для Covid-19, пише The Guardian.

Чи може вірус передаватися від матері ще ненародженій дитині?

Наразі не підтверджено факт, що дитина може заразитися від матері, перебуваючи в утробі.

"Немає жодних доказів того, що вірус може передаватися дитині під час вагітності.

Тому, якщо у вас є вірус, малоймовірно, що це призведе до аномалій у вашої дитини", – пояснює лікар Едвард Морріс, президент RCOG.

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Крім того, вагітним жінкам, які мають коронавірусну інфекцію, не рекомендується відмовлятися від природних пологів та віддавати перевагу кесаревому розтину.

"Немає доказів того, що жінки не можуть народжувати вагінально, або їм було б безпечніше мати кесарів розтин, тому їх план народження повинен дотримуватися якомога точніше", – зазначила Джилл Уолтон, виконавчий директор Королівського коледжу акушерок.

При цьому, 13 березня у Великій Британії зафіксували перший випадок COVID-19 в новонародженого – мати малюка також мала коронавірусну інфекцію.

Медики намагаються встановити: дитина інфікувалась під час народження, чи заразився вірусом в утробі матері.

Як захистити дітей від коронавірусу

Малюк залишається в лікарні, поки маму перевезли до спеціалізованої інфекційної лікарні, повідомляє The Sun.

Чи може малюк захворіти вірусом через грудне молоко?

Проведені дослідження не виявили вірусу в грудному молоці, зазначає Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

Оскільки грудне молоко є важливим для розвитку дитини та її імунної системи, його варто відміняти лише в рідкісних випадках.

"Виходячи з того, що ми знаємо сьогодні, вважаємо, що переваги грудного вигодовування переважають будь-які потенційні ризики передачі коронавірусу через грудне молоко", – зазначив професор Рассел Вінер, президент Королівського коледжу педіатрії та здоров'я дітей.

При цьому матерям, у яких наявна коронавірусна інфекція, рекомендується годувати дитину в медичній масці та повсякчас мити руку, контактуючи з дитиною.

Крім того, рекомендується віддати перевагу зціджуванню грудного молока та вигодовуванню з пляшечки.

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Вирус, Хвороби, Вагітність, Поради, Зараження, Немовля, Коронавірус.
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