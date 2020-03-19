Доктор Комаровський дав поради, щодо прогулянок з малюками на карантині

Комаровський дав поради мамам щодо прогулянок з дітьми під час карантину, оголошеного через загрозу поширення коронаві

Так, за словами Комаровського, гуляти можна, але слід дотримуватись низки правил.

Лікар порадив не спілкуватись з іншими людьми під час прогулянки.

Дітям бажано спілкуватись невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які при цьому мають дотримуватись дистанції.

З собою важливо завжди мати санітайзер. На вулицю виходити краще пішки, оминаючи ліфт, в якому практично відсутня вентиляція.

Обираючи місце для прогулянки, Комаровський радить надавати перевагу лісу або парку – хоч доведеться більше пройтись, але це буде набагато корисніше для дитини, ніж прогулянка під під’їздом.

“Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострень алергії і т.д.і т.п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою”, – сказав Комаровський.

Нагадаємо, станом на вчора, 18 березня, в Україні було зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом. Зараженими виявились жителя Київської та Донецької областей.