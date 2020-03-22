Як проявляється коронавірус у дітей

Раніше вважалося, що діти практично не схильні до зараження.

Вчені проаналізували дитячу статистику по коронавірусу в Китаї і з'ясували, що у 6% хворих дітей (а це 125 осіб) коронавірус протікав важко, а один хлопчик в провінції Хубей помер.

Всього у критичному стані знаходилося 13 дітей - аж до відмови органів. Хоча у більшості дітей коронавірус протікав у легкій і помірній формі, супроводжуючись втомою, кашлем, діареєю, високою температурою, повідомляє Pediatrics.

Таким чином, у групі ризику опинилися діти молодше п'яти років, при цьому 40 хворих дітей з 125 - немовлята. Ймовірно, причина у тому, що дихальні системи малюків ще активно розвиваються в цьому віці.

А Бонні Малдоналдо, інфекціоніст зі Стенфордського університету, припустив, що рецептори для цього вірусу у дітей і дорослих знаходяться не в рівній конфігурації. Втім, можливо, вся справа у тому, що дорослих просто частіше тестували.