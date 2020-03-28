Підказки, які допоможуть виховати з сина справжнього чоловіка

Часто батьки можуть задаватися питанням, як виховувати сина, щоб він став сильним і мужнім? Психологи запевняють, що суспільство нав’язує стереотип.

Якщо ж намагатися відповідати стереотипам і пригнічувати власні емоції, то це призведе до саморуйнування, пише видання Econet.

До того ж, багато батьків вважають, що сина можна зіпсувати ласкою і любов’ю, але це фатальна помилка. Виховуйте і любіть свого малюка всупереч стереотипам.

Синів можна виростити щирими і чуйними, якщо спочатку ставитися до них з любов’ю і довірою, створювати атмосферу близькості і захищеності, не порушуючи при цьому межі особистого простору і надавати можливості для самореалізації.

Як правильно виховувати сина

Читайте книги разом

Спільне читання – це особливий процес, завдяки якому дитина вчиться дивитися на ті чи інші речі чужими очима, легше знаходить спільну мову з людьми і співпереживає. Прочитавши один розділ, зупиніться і поцікавтеся думкою сина – як він думає, що відчуває головний герой або як йому допомогти?

Цікавтеся почуттями і справами дитини

Допомагайте малюку вчитися і розвиватися, піклуйтеся про нього і поважайте. Коли він виросте, йому буде простіше зрозуміти, ким він є насправді і чого хоче отримати від цього життя.

Окрім того, не засуджуйте і не читайте нотацій йому, тоді ваш син не стане самокритичним і не буде мучитися від сумніви, коли треба буде розв’язати складну задачу. Ваше вміння слухати допоможе виростити психологічно здорову і соціально адаптовану людину.

Не бійтеся показувати свою любов

Сини, як і доньки, потребують ласки, тому частіше обіймайте і цілуйте їх. Особливо це необхідно дітям у віці від 3 до 5 років. Відчуженість батьків не зробить сина мужнім, а навпаки, спровокує в майбутньому проблеми в його особистому житті. Пам’ятайте, що дітям важливо відчувати турботу і захищеність.

Дозволяйте синові висловлювати власні емоції

Хлопчики теж відчувають невпевненість, печаль, страх, гнів, але часто бояться говорити про ці почуття. Тому створіть атмосферу довіри.

А якщо ваш син плаче, бо впав з велосипеда чи розбив коліно, реагуйте правильно і не сваріть, інакше ви спотворите природну реакцію на біль. Пам’ятайте про те, що емоції впливають на поведінку, краще навчіть дитину керувати ними.

Хваліть за самостійність

Великою помилкою є навіювання хлопчикам, що головною їхньою метою повинна бути незалежність. А потім ми дивуємося, чому багато чоловіків живуть відособлено і самотньо. Не потрібно постійно контролювати дитину, стежити, як він веде себе з іншими, оберігати від розчарувань.

Важливо просто підтримувати його в будь-якій ситуації і тільки тоді вдасться виростити самостійну людину. Дозволяйте йому висловлювати свою думку і не зліться, якщо вона не збігається з вашою. Вибудовуйте відносини на партнерстві, довірі, повазі і розумінні.

Дайте підтримку

Захоплюйтеся дитиною щиро, зазначивши його сильні сторони. Нехай ваш син не вміє швидко бігати, зате він відмінно знає математику, нехай у нього немає здібностей до спорту, зате він сам пише вірші тощо. Покажіть дитині, що любите і приймаєте його таким, яким він є і не намагайтеся змінити його відповідно до стереотипів.

Говоріть правду

Не брешіть синові, навіть коли йдете в лікарню, аби здати кров з пальця, йому все одно буде боляче. Але якщо ви збрешете, то він ще й ображатимуться. А якщо після уколу син розплачеться, не заважайте йому проявляти емоції і тим більше не кажіть, що "справжні чоловіки не плачуть".

Це тільки погіршить ситуацію. Навпаки, похваліть дитину, адже він мужньо все витримав, а плакати можна всім.