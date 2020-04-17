Як зрозуміти, що ви емоційно недоступна матуся

Емоційно недоступних матерів можна визначити за кількома рисами.

Мама — для кожного з нас, і особливо для дитини, найголовніша людина у світі. Саме вона показує, що таке любов, і з нею пов'язані різні аспекти особистості, що розвивається. Але що, якщо малюка виховує емоційно недоступна мати? Така жінка на вигляд холодна та відсторонена, а всередині — це дбайлива, добра і чутлива людина. Але навіть попри це, її нездатність показати свою прихильність і впоратися зі своїми емоціями чинить величезний вплив на дитину, що зростає. Далі розповімо про чотири риси такої матері, і про те, як вони впливають на особистість того, хто з нею поруч.

Дбає, але не показує свою прихильність

Така мати завжди є надзвичайно обережною, коли справа стосується прояву емоцій, особливо позитивних: любові та прихильності. Вона рідко доторкається до дитини, і тому малюк вчиться триматися на відстані від інших людей.

Обійми, поцілунки і подібні прояви любові ніколи не є наявними у родині емоційно недоступної матері. І ця холоднеча також наявна між нею та чоловіком. Деколи складно побачити хоч найменшу ознаку ніжності між ними.

Водночас, така мати є надмірно турботливою. Дві протилежні сторони медалі — суперечливо, чи не так? Це ще один доказ того, що люди, які здаються холодними, часто можуть бути такими, що глибоко люблять і піклуються.

Така жінка першою показує тепло любові і довіри. Коли вона не висловлює цих почуттів ані до дітей, ані до інших членів родини, то малюк вчиться робити те ж саме. У результаті, він починає розуміти, що показувати свої емоції — це погано, і це робить людину вразливою. Фраза: "Я тебе люблю", стає найскладнішою з усіх.

Не хвалить і не критикує, але щиро пишається

Незалежно від того, чи досягла дитина чогось значного або зробила щось погане, така мати майже не дає ніякого зворотного зв'язку. Вона просто уважно вислуховує, якщо з нею діляться планами, але ніколи нічого не каже.

Вона може багато чого не схвалювати, але не показує це. Але і пишатися теж може багатьма речами, проте дитина про це не знає.

Коли малюк не отримує ніякого зворотного зв'язку за свої дії, то у його свідомості виникає невизначеність і плутанина. Дитина зростає, не знаючи, наскільки вона розумна чи здібна насправді. Відсутність впевненості у собі часто призводить до розвитку синдрому самозванця, коли людина недооцінює свої здібності.

Не говорить про свої почуття, але дуже чутлива

Емоційно незахищена людина бореться з проявом своєї прихильності, але також і з розмовою про почуття в цілому. З цієї причини дитина ніколи не дізнається, що її емоційно недоступна мама відчуває насправді.

Складно навіть уявити, через що вона проходить, але вона дуже сильно страждатиме. Навіть якщо вона цього не показує, така жінка — дуже чутлива людина. Вона відчуватиме розчарування, гнів і обурення, як і усі інші, але їй доведеться долати це самостійно. До того ж, це створює всілякі емоційні блокування і пригнічені почуття.

Дитина емоційно недоступної матері, швидше за все, зростатиме такою ж самою. Їй у майбутньому буде дуже складно говорити про свої почуття — позитивні або негативні.

Мовчазно спостерігає, але глибоко переживає кожен конфлікт

За будь-якого конфлікту така жінка стає ще холоднішою і стриманішою, ніж зазвичай, і просто ігнорує дитину. Хоча всередині вона може почуватися глибоко ображеною, але ніхто про це ніколи не дізнається.

Мовчазне спостереження може бути надзвичайно руйнівною і маніпулятивною тактикою. Така поведінка часто виходить від людей, які не можуть впоратися з власними емоціями і не вміють говорити про свої почуття.