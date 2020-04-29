Чому вагітним потрібно бути фізично активними

А ви знали, що фізичні вправи корисні не лише для мами, а й для малюка. Ось чому…

Під час вагітності організм жінки перебудовується та отримує подвійне навантаження. Наприклад, маса матки зростає більш ніж у 20 разів, а обсяг порожнини – у 500. Частина лягає на опорно-руховий апарат жінки: черевний прес, довгі м’язи спини, стопи та хребет. Тому фізичні вправи вагітним не лише корисні, а й потрібні.

1.Щоб не було артеріальної гіпотензії

При малорухомому способі життя у вагітної можуть виникнути такі ускладнення, як схильність до артеріальної гіпотензії, слабкість родової діяльності. Саме тому жінкам із відсутністю протипоказань рекомендовано бути фізично активними. Якісна комплексна підготовка до пологів майбутньої мами повинна містити фізичне навантаження помірної інтенсивності.

2.Покращується кровообіг

Фізичні вправи зменшують кисневу недостатність в організмі, створюють сприятливий емоційний фон, забезпечують нормальну реакцію нервової системи на спричинену вагітністю функціональну перебудову організму, покращують кровообіг та забезпечують фізіологічний перебіг вагітності.

3.Зміцнюються м’язи

Також є спеціальні комплекси вправ для зміцнення та покращення еластичних властивостей м’язів, що беруть участь у пологах. Такі вправи повинен визначити ваш лікар з урахуванням вашого стану здоров’я та триместру. До того ж, допологова гімнастика допомагає психологічно та фізично підготуватися жінці до народження дитини.

4. Нормалізується активність плоду

Вправи та гімнастика під контролем лікаря допоможуть жінкам не лише тримати себе у формі, але й зберегти здоров’я свого малюка. Фізичні вправи та прогулянки активізують плацентарний кровообіг, насичуючи кров киснем, нормалізують тонус та активність плоду, поліпшують обмінні процеси та забезпечують нормальний ріст і розвиток плода.

5. Активний спосіб життя підготує організм до пологів

Під час вагітності у жінок може збільшуватися вага понад норму. Це може стати причиною діабету та супутніх станів у плоду. Якщо ви добре себе почуваєте, то можна дотримуватись звичного для вас фізичного навантаження. Фізичні вправи не зашкодять дитині, навпаки – активний спосіб життя знижує ризики ускладнень на пізніх термінах вагітності, підготує організм до пологів та допоможе жінці швидко відновити сили після народження дитини.

Проте варто дотримуватись правил безпеки:

Не виснажуйте себе. Фізичне навантаження має бути помірним. Вправи не мають заважати вам вести розмову. Якщо виникла задишка і вам важко говорити, варто зменшити навантаження.

Якщо до вагітності ви не займалися спортом, то не слід обирати виснажливі та інтенсивні тренування. Починайте тренування з простих вправ на 15 хвилин, поступово збільшуючи навантаження до комфортного для вас рівня.

Обов’язково повідомте вашого тренера або інструктора, що ви вагітні. Найкраще скласти індивідуальний план тренувань.

Під час тренування не забувайте про воду.

Не варто тренуватися у спекотну погоду.

Уникайте вправ з високим ризиком падіння: верхова їзда, гірські лижі, сноуборд, тощо.

Не варто займатися дайвінгом та екстремальними видами спорту.

З обережністю виконувати фізичні вправи, перебуваючи в гірській місцевості в умовах недостатністю кисню у повітрі. Уникайте контактних видів спорту.

Перед початком нових тренувань, збільшення навантаження або в разі появи відчуття дискомфорту під час виконання вправ, обов’язково проконсультуйтесь з вашим лікарем.