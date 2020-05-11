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Батьки не повинні перетворюватися на вчителів під час дистанційного навчання

Батьки не повинні перетворюватися на вчителів під час дистанційного навчання
07:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

В умовах карантину, колі всі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, батькам не варто перебирати не себе роль вчителів, а навпаки - організувати та забезпечити дитині умови для навчання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла психотерапевтка та письменниця Олеся Бивалькевіч.

"Дистанційна форма не передбачає відповідальність батьків за весь процес, їхнє завдання – організувати. Вчитель відповідає за інформацію, учень – за її засвоєння, батьки – за організацію", - сказала психотерапевтка.

За її словами, в Україні батьки звикли нести відповідальність за оцінку, яку отримала дитина, грати роль вчителя.

"Батькам важливо не ставати вчителями для дитини. Це не заборонено, якщо вам це подобається і є час, а особливо, якщо ви вмієте, але в принципі, вчителям краще вчити, батькам – виховувати та надавати підтримку", - наголосила вона.

Щодо організації робочого місця дитини вдома, то найперше, що має бути, - це окреме місце або кімната для занять, також пристрій, на якому учень займається, комфорт та зручність.

Ще одне – батькам слід стежити за режимом.

"Займатися онлайн вдвічі складніше, особливо якщо дитина ніколи цього не робила. Перерви між заняттями мають стати довшими. Звичайно, шкільний розклад не змінити, але слід підійти з урахуванням всіх особливостей", - сказала Бивалькевіч.

Вона бачить позитивний момент у дистанційному навчанні, зокрема в тому, що Ця форма навчання передбачає особисту відповідальність дитини за її результат. Цілком дорослий підхід: я отримую оцінку, яку я заслужив.

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Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, заклади освіти в Україні не відкриватимуться до 1 вересня - лише деякі для проведення зовнішнього незалежного тестування.

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Психологи, Діти, Вчителі, Стосунки, Батьки, Дистанційне навчання.
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