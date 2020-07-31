Як виростити впевнену в собі дитину

Дитина повинна відчувати, що її приймають такою, яка вона є. Вона для батьків — не тягар, не поламані надії та не можливість реалізувати власні амбіції.

А це означає, що танцювати навколо оцінок, уроків і досягнень у гуртку не потрібно. Ставтеся спокійно до її навчання. Не треба влаштовувати сімейне свято, якщо у неї п'ятірки з усіх предметів, і не треба розігрувати трагедію, якщо у неї двійка або трійка. Вона повинна чітко усвідомлювати: її приймають і люблять просто так.

Як і за що хвалити? По-перше, не треба використовувати похвалу як мотивацію. У дитини не має скластися відчуття, що мама її обійме за золоту медаль, а тато поцілує тільки за вимитий посуд. ⠀

Дитина допомогла вам із хатньою роботою? Можна їй просто подякувати. Вона отримала хорошу оцінку? Розділіть із нею її ж радість.

По-друге, не треба скупитися на похвалу загалом. Нехай знає, що ви її любите і цінуєте. Дивіться пункт перший — не за щось, а просто так. ⠀

Третє. Будьте поруч, якщо їй важко і погано. Якщо вона переживає, не треба говорити «сам винна», «а не треба було дружити з тим хлопчиком» або «а треба було краще готуватися». ⠀

Четверте. Ніколи ні з ким її не порівнюйте. Навіть якщо порівняння — на її його користь. ⠀

У дитини взагалі не має бути звички заглядати у чужу тарілку. Вона має бути зосереджена на тому, яка вона сама собою, а не на тому, яка вона порівнюючи з іншими.

П'яте. І найголовніше: самі батьки мають мати високу самооцінку. Батьки, які все роблять правильно, але водночас себе не люблять, не зможуть виховати впевнену в собі дитину. ⠀

Якщо мама каже доньці: «Ти у мене найкрасивіша», але водночас при ній обговорює свій власний ніс і целюліт, нічого не вийде. ⠀