Скачать
Субота, 01.08.2020
Нові правила адаптивного карантину в Україні, які почнуть діяти відзавтра
Нові правила адаптивного карантину в Україні, які почнуть діяти відзавтра
Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19
Румунія 10 день поспіль фіксує рекордну кількість випадків COVID-19
Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
Як виростити впевнену в собі дитину
Як виростити впевнену в собі дитину

Як виростити впевнену в собі дитину

Як виростити впевнену в собі дитину
21:22 Пт, 31 Липень 2020 Телеграф Фото: pixabay.com

Дитина повинна відчувати, що її приймають такою, яка вона є. Вона для батьків — не тягар, не поламані надії та не можливість реалізувати власні амбіції.

А це означає, що танцювати навколо оцінок, уроків і досягнень у гуртку не потрібно. Ставтеся спокійно до її навчання. Не треба влаштовувати сімейне свято, якщо у неї п'ятірки з усіх предметів, і не треба розігрувати трагедію, якщо у неї двійка або трійка. Вона повинна чітко усвідомлювати: її приймають і люблять просто так.

Як і за що хвалити? По-перше, не треба використовувати похвалу як мотивацію. У дитини не має скластися відчуття, що мама її обійме за золоту медаль, а тато поцілує тільки за вимитий посуд. ⠀

Дитина допомогла вам із хатньою роботою? Можна їй просто подякувати. Вона отримала хорошу оцінку? Розділіть із нею її ж радість. 

По-друге, не треба скупитися на похвалу загалом. Нехай знає, що ви її любите і цінуєте. Дивіться пункт перший — не за щось, а просто так. ⠀

Третє. Будьте поруч, якщо їй важко і погано. Якщо вона переживає, не треба говорити «сам винна», «а не треба було дружити з тим хлопчиком» або «а треба було краще готуватися». ⠀

Четверте. Ніколи ні з ким її не порівнюйте. Навіть якщо порівняння — на її його користь. ⠀

У дитини взагалі не має бути звички заглядати у чужу тарілку. Вона має бути зосереджена на тому, яка вона сама собою, а не на тому, яка вона порівнюючи з іншими.

П'яте. І найголовніше: самі батьки мають мати високу самооцінку. Батьки, які все роблять правильно, але водночас себе не люблять, не зможуть виховати впевнену в собі дитину. ⠀

Якщо мама каже доньці: «Ти у мене найкрасивіша», але водночас при ній обговорює свій власний ніс і целюліт, нічого не вийде. ⠀

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Психология, Діти, Поради, Стосунки, Батьки, Успіх, Самооцінка.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Як розпізнати рак грудей
02 31 липня вийшов другий сезон "Академія Амбрелла"
03 Остап Маркевич очолить "Маріуполь" 3 серпня
04 Apple стала найдорожчою компанією світу
05 Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
НБУ: Подали звітність 84% із 1809 небанківських фінустанов
НБУ: Подали звітність 84% із 1809 небанківських фінустанов
У київських школах день починатимуть з Гімну України
У київських школах день починатимуть з Гімну України
Нацбанк: Економіка України цьогоріч скоротиться на 6%
Нацбанк: Економіка України цьогоріч скоротиться на 6%
Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Олег Винник сьогодні святкує День Народження
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся