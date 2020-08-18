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Як розпізнати психічні розлади у дитини: головні ознаки

Як розпізнати психічні розлади у дитини: головні ознаки
Оновлено 09:02 Сьогодні Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Дізнайтесь, за якими ознаками можна визначити захворювання у Вашої дитини.

Часто батьки не помічають, як змінюється психіка їх дітей. Багато хто думає, що у дитини чи підлітка не може бути психічного розладу, але насправді це не так. Дуже часто вони трапляються через недостатню увагу до проблеми. Поки розлад не досягло критичної точки, його необхідно розпізнати і попрацювати над цим.

Втрата інтересу

Якщо ваша дитина раніше із задоволенням ходив на танці або грав в футбол, а тепер його захоплення не приносять йому такого задоволення, варто задуматися про те, що в його житті щось відбувається. Це легко помітити по активним і товариським дітям, які в один момент можуть стати замкнутими в собі і відчуженими. Найпростіше це визначити по його поведінки і відношення до хобі. Він може почати відмовлятися від тренувань, гуртків і додаткових занять.

Спілкування з батьками

У підлітковий період багато дітей починають вважати своїх батьків ворогами, але це - частина перехідного періоду і вважається нормою. Однак те, що дитина категорично спілкується з вами спілкуватися і навіть говорити про те, як пройшов його день, може стати тривожним дзвіночком. У цьому випадку він теж може проявляти замкнутість і відчуженість. Якщо ви звернули увагу на цей симптом, варто для початку провести розмову. Спробуйте пояснити йому ситуацію і розповісти про свої почуття, а він може довіритися вам і розповісти про проблему.

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Безсоння

У дитинстві та підлітковому віці активні діти легко засинають і легко прокидаються. У них запас енергії відновлюється швидше, ніж у дорослих. Тому, якщо ви помітили, що у вашого чада постійні синці під очима, він став блідим і рідко висипається, варто запитати про те, що його турбує. Коли людина схвильована або знаходиться в постійному стресі, це заважає йому спати. Якщо дорослі легко справляються з цією проблемою, то для дитини це може бути важко і навіть небезпечно.

Втрата апетиту

Відмова від домашньої їжі може бути нормальним, але бувають і ті випадки, коли дитина в принципі відмовляється їсти. Найчастіше діти говорять, що не відчувають голоду. Проблема стає критичною, коли він відмовляється навіть від улюбленої еди

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Психика, Дитина, Діти, Батьки.

Автор:

Телеграф
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