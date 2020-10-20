Дослідження: відеоігри покращують когнітивні здібності дітей

Відеоігри покращують когнітивні здібності дітей і цей ефект зберігається в дорослому житті.

Дослідники Відкритого університету Каталонії спростовують давній міф про те, що відеоігри - даремне заняття і дуже шкідливі для дітей.

У своєму дослідженні, оприлюдненому в Frontiers in Human Neuroscience, було встановлено, що діти до 14 років, які проводили за комп'ютерними іграми більше двох годин на тиждень, мали більш розвинену пам'ять, реакцію і просторове мислення.

На додачу, виявилося, що цей ефект зберігається навіть після дорослішання, незалежно чи зберіг він це захоплення, або перестав грати в комп'ютерні ігри.

Групу дорослих поділили на дві категорії: в першій виявилися ті, хто все дитинство провели в віртуальному світі, а в другій - люди, які не витрачали на це свій час.

Спочатку вчені заміряли когнітивні здібності обох груп, а потім змусили учасників протягом більше трьох тижнів по півтори години на день проводити в Super Mario 64.

Спочатку тестування показало, що краще з завданнями справлялися ті, хто провів дитинство з джойстиком. Втім до кінця експерименту обидві групи показали однакові результати.

Таким чином, вчені прийшли до висновків, що ігри здатні поліпшити когнітивні здібності навіть тих, хто раніше в них не грав, а у геймерів залишаються отримані в дитинстві "бонуси" навіть у дорослому житті.