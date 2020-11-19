Жінка пішла від кривдника-чоловіка, але через родича опинилася в притулку з двома дітьми

Днями соціальну мережу розбурхав пост Марти Левченко - керівника чернівецького кризового Центру допомоги «Місто добра» для мам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства і не мають даху над головою. Марта написала про долю однієї з мешканок притулку - Лілії, яка 4 місяці тому оселилася тут з синочками 2-х і 3-х років. Справа в тому, що на відміну від інших жінок, офіційно у Лілії є житлова площа - в місті Малин Житомирської області залишилася невелика однокімнатна квартира її мами. Ось тільки вселитися туди 21-річна жінка, яка через постійні образи пішла від чоловіка і батька своїх дітей, не може, так як її старший родич пустив туди квартирантів, а з самою Лілею навіть спілкуватися не хоче.

Користувачі соцмережі не залишилися байдужими: молодій мамі бажали добра і дивувалися, як вийшло, що законна спадкоємиця не може потрапити додому, цікавилися до кого вона зверталася за допомогою, а ще пропонували шляхи виходу з ситуації, що склалася. Деякі навіть були готові юридично взяти участь у долі жінки або підтримати молоду маму фінансово. Вдалося поспілкуватися з Лілією Колесниковою і журналісту «Телеграфа».

Відчай ледь не призвів дівчину до самогубства

Від пропозиції збору для себе грошей Лілія відмовилася, пояснивши, що головне для неї зараз - повернутися в квартиру, де вона могла б жити з дітьми. А заробити вона і сама зможе, влаштувавши малюків у дитсадок. Правда, треба тільки опанувати професію. Але вона готова вчитися, змінюватися, щоб стати незалежною і успішною. «Хочу пройти курси перукаря - є у мене таке захоплення - і працювати за цією спеціальністю, у мене непогано виходить, я вже дівчат в Центрі стригла» - зізнається дівчина.

- У мене поки що тільки одна проблема - з житлом, і в даний момент я її за допомогою хороших людей вирішую, - запевняє Лілія.

Якщо про деяких улюбленців долі кажуть, що вони «народилися зі срібною ложечкою в роті», то у Лілі з самого дитинства все було дуже складно.





- Мама померла, коли мені було 2 роки. А так як вона пила, то в її будинку був безлад. Щоб навести в цій квартирі порядок і зберегти її для мене на майбутнє, один з маминих братів, що живе в Росії, дав моєму двоюрідному брату гроші, щоб той зробив ремонт і наглядав за житлом, поки мені не виповниться 18 років. Ось він і «доглядає» за житлом до сих пір, хоча мені вже 21 рік.

Після смерті мами дівчинку опікала бабуся, а потім і бабусі не стало, а її старенька хата зруйнувалася. Ще Ліля пожила у батька з його новою дружиною. Розповідає, що там вона виявилася не в масть, її принижували, буквально докоряли шматком хліба, хоча сім'я отримувала її «дитячі» гроші. Але вони йшли на загальні потреби, тим більше що дорослі любили додати в своє життя спиртного.

- Батько вранці стопку вип'є - піде на роботу, з роботи прийде - знову «розслабляється». Я в шоці була - як можна стільки пити? Там були постійні скандали, бійки з мачухою. До 8-го класу вона мене ображала, а там я вже почала давати відсіч, тікати з дому. Уявіть, дівчинки-однокласниці ходять в футболочках красивих, в нових чобітках, а ти в 5-му класі повинна доношувати її берци 45-го розміру, тому що їй шкода мені чобітки купити, хоча мої "дитячі" гроші приходили.

Такі відносини з мачухою двічі підштовхували юну дівчину до спроб суїциду.

- Я ще семикласницею була - наковталася таблеток, яких знайшла, йду, втрачаю свідомість, а вона мені: «Не прикидайся, вставай»! І я не знаю, як я дійшла до будинку, туди чи йшла, і моє щастя, що я прокинулася, а не заснула. Другий раз наковталася снотворного і пішла топитися. Але машиною завернули, відкачали, - згадує Лілія.

Мир в родині зруйнували безпідставні ревнощі

Потім, здавалося б, життя Лілії налагодилася - вона вийшла заміж, у них з Сергієм народилися чудові хлопчики Арсен і Марк. Але чоловік став ображати її. Виявлялося це в необґрунтованих ревнощах. Лілія - яскрава, приваблива дівчина і самому чоловікові це подобалося. Але варто було їй красиво одягнутися чи просто користуватися косметикою, як чоловік злився, починав грубо з'ясовувати: «Ти куди це нафарбувалася?».

- Мені прикро: «Хоч би комплімент зробив, а то відразу - куди нафарбувалася?». Ми разом 5 років. Багато і хороших моментів з ним було, це ж не все так відразу почалося у нас, що я зважилася від нього піти.

Причому, Сергій не соромився з'ясовувати стосунки і на людях.

- Одного разу я біля будинку розмовляла по телефону, а тут просто йшли двоє хлопців-старшокласників. Якраз друг підвіз на машині мого чоловіка. Він був напідпитку, вискочив з авто і почав кричати «Ну йди вже до них», чомусь вирішивши, що я маю до цих хлопців якесь відношення. Бувало, ображав мене при моїй кумі або при своїх друзях, а якщо вибачався, то тільки щоб нікого поруч не було.

Коли молода жінка «крутилася» вдома між готуванням, прибиранням та доглядом за малими дітьми, чоловік вирішив, що тепер-то вона точно нікуди не дінеться, і крім образ, став піднімати на неї руку. Незважаючи на образи, Лілія досі любить Сергія, і розлучатися не поспішає - сподівається, що чоловік зможе змінити свою поведінку.

- Чоловік то погрожує, то нормально з ним спілкуємося, його не зрозумієш, що він хоче. Він каже, що спочатку я повинна повернутися до нього, а тоді він зміниться. Чоловік працює, може забезпечувати сім'ю, синів любить і ставиться до них добре. Коли ми жили разом, то у дітей все було. Якщо, припустимо, потрібні були ліки, то він шукав їх і знаходив.

Поки у Лілії з чоловіком було все благополучно, питання житла так гостро не стояло. Але коли Сергій побив її так, що вона опинилася в лікарні, жінка забрала дітей і пішла з дому.

- Після лікарні я жила у куми. Але не будеш же довго жити у чужої людини? Я знову звернулася до брата, щоб він мене пустив в мамину квартиру, подзвонила йому і сказала: «Дай мені ключі, я малих віддам в садок, сама вийду на роботу, я в своєму житті розберуся, головне, щоб мені було де жити». Він відповів: «Щось придумаємо, щось вирішимо» і відключився. А з тих пір взагалі не бере трубку, коли я дзвоню.

Ускладнює ситуацію та обставина, що квартира в свого часу не була приватизована.

- Ще коли ми з чоловіком жили, я дітей в цю квартиру прописала, повинна була вирішувати питання приватизації житла, але тут почався весняний карантин. А до того я була то вагітна, то з малими, і просто не було часу туди ходити. Я з'ясувала: раз я тут прописана, треба тільки приватизувати квартиру, і лише тоді зможу заявляти свої права на неї.

Комунальні борги: реальні - або надумані?

Одна з відмовок родича, що за квартирою, нібито, залишилися великі борги.

- Я вже й повнолітня була, і ще не вагітна, і теж ходила до нього, просила, щоб він мені дав ключі від квартири, він мені сказав, що я цю квартиру взагалі не побачу, - пригадує співрозмовниця. - Я цю розмову навіть на диктофон записала. Він починає розповідати, що там купа боргів. Але ж старі борги він оплатив навіть не зі своєї кишені, а за інші роки за рахунок квартирантів вже будь-який борг повинен був відбитися. У нього є своє житло, він не бідна людина, і заявляє, що йому особисто моя квартира не потрібна, а ось я з нею не впораюся. Але йому яка до того справа?

Лілія сподівається, що коли вона повернеться в рідні стіни повноправною господинею, то їй буде легше налагодити відносини з чоловіком. І зараз фахівці кризового Центру допомагають їй розібратися в собі, життєви цілях і пріоритетах. «За 4 місяці, що я провела в цьому Центрі, я дуже змінилася, це навіть на фотографіях видно» - запевняє молода жінка. Стоїть на порядку денному і «квартирне питання».

- Дзвонила юрист і прокурор з нашого міста, там поки що вивчають мою проблему. Треба час, щоб вони розібралися. Просто в маминій квартирі ще прописаний перший мамин чоловік, який в 90-і роки пропав без вісті. Але з усіх дівчат в Центрі, у мене, мабуть, найпростіша ситуація, - вважає Лілія.

До речі, буквально днями кризовий центр «Місто добра» справив новосілля в новому чудовому будинку, побудованому і оснащеному, як то кажуть, усім миром. У цьому притулку готові допомогти беззахисним жінкам з дітьми з різних регіонів.

«Нам дуже важливо знати, що мама шукає не готель, а шанс на краще життя, готова вчитися, розвиватися і стати кардинально іншою людиною. Саме тому кожна з них проходить у мене співбесіду. Навчальний клас в нашому центрі для мам - наша гордість. Ми тут їх всьому вчимо. Є такі, хто не вміє писати і читати - ми їм це даємо. Тут жінки проходять курси з ведення бізнесу, освоюють нові професії і вчаться бути успішними»- пояснює засновниця Центру - волонтер Марта Левченко.

Слово редакції: Насильство в сім'ї ні до чого доброго не приведе. Дорогі і прекрасні жінки, якщо обставини змушують вас піти з сім'ї, але йти нікуди, то ви можете звернутися за допомогою в центр "Місто добра" за номерами +38 (099) 2000-103 або 0-800-503-231 безкоштовно з будь-якого номера в Україні. Також зв'язатися з волонтерами можна через Facebook. Пам'ятайте, в світі завжди є місце добру!

Охочі можуть внести свій вклад в розвиток Центру "Місто добра". Будь-яка допомога буде безцінною - 4441 1144 4663 3370 монобанк, 5218 5722 2175 5783 - ПриватБанк - Левченко Марта.

Автор: Ірина Левченко