Двоє людей загинули від удару струмом в водоймі готельного комплексу на Чернігівщині: всі деталі

Медики не змогли врятувати хлопців

Жахлива трагедія сталася в неділю, 15 серпня, в Чернігівській області. Там на території туристично-готельного комплексу "Бреч" (в 10 км від села Корюківка, в 100 км від обласного центру), куди люблять приїжджати на відпочинок компанії і сім'ї, сталося непоправне — в лічені хвилини один за іншим в озері загинули двоє молодих людей. Потонули, як свідчать очевидці, на мілководді. А причиною цього, передбачається, стало ураження струмом.

"Рухи тіла — як при ударі струмом"

На відпочинок в "Бреч" дружні співробітники чернігівської IT-компанії "СендПульс" приїжджали неодноразово — весело проводили час, в конкурсах демонстрували свої таланти. Цього разу на вікенд багато хто приїхав з сім'ями, всього — понад 100 осіб. Серед них з близькими були і жителі Чернігова — 25-річний Владислав Каснер і 29-річний Євген Іванов.

Владислав Каснер

Євген Іванов

Все сталося близько 11 години ранку. У спеціально обладнаному для купання місці хтось плавав на сап-борді, хтось — просто так.

- Я перебував в семи-восьми метрах і бачив все, — розповів "Суспільному" один з очевидців, Євген Кирієнко. — Ми з колегою плавали на сапах. Звернув увагу, що уздовж берега плавав мій колега Владислав. Раптом він видав характерний крик, наче конвульсивний. Рухи його тіла були схожі, як ніби вдарило струмом, але я цього спочатку не зрозумів.

І він пішов на дно, його вже не було видно з води. Ніякої боротьби, спроб виплисти у нього не було. Колега Євген кинувся до нього. Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був вражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно. Також був зойк, і він пішов на дно відразу ж. Ніяких спроб виплисти чи інших рухів. Він упав.

Я проплив (на сапі) в їх сторону, зрозумів, що це — струм, розвернувся і крикнув колегам, щоб ті виходили з води".

За словами очевидця, до місця події підбіг охоронець готельного комплексу і спробував, сидячи на сапі, дістати тіло потонулого, але також відчув, що б'є струмом, вибрався з небезпечної зони сам і не дозволяв заходити в воду іншим.

Медикам "швидкої" врятувати чоловіків не вдалося

Сайт "Сусіди.City" повідомляє, що медики Корюківського центру медицини і катастроф приїхали на виклик співробітниці комплексу буквально через 10 хвилин двома бригадами. Першими намагалися реанімувати Євгенія, якого вже дістали з води. Не вдалося. Через кілька хвилин дістали і бездиханного Владислава. Але його організм на реанімаційні дії вже не відгукувався...

Трохи пізніше прибула поліція.

"На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група і керівництво Корюківського районного відділу поліції. Поліцейські встановили, що двоє чернігівців (1992 і 1996 років народження) під час відпочинку на території комплексу зайшли в озеро і загинули. За словами очевидців, чоловіків вразило струмом.

Зараз поліція очікує результатів експертних досліджень для встановлення причин і обставин загибелі людей, — повідомили в прес-службі поліції Чернігівської області. — За даним фактом порушено провадження за частиною 2 статті 119 Кримінального кодексу України (вбивство двох осіб, вчинене через необережність), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Зараз триває досудове розслідування".

Звідки в озері міг бути електричний струм? Справа в тому, що з озера вела труба до електропомпи — вода з озера йшла на штучний водоспад. Найімовірніше, електрообладнання виявилося несправним. "При обстеженні насосної станції виявилося, що там рубильник, живильний насос, він включений був постійно. А в комплексі не знайшлося чергового електрика, який би міг вчасно вимкнути напругу", — повідомляє "Суспільне".

Адміністрація комплексу від коментарів журналістам відмовляється.

Владислав одружився всього два тижні тому

У Фейсбуці на сторінці компанії "СендПульс Чернігів" — повідомлення про трагедію з фотографіями чудових, талановитих молодих людей, чиє життя перервалося так безглуздо.

"Немає тих слів, щоб передати нашу біль.

За лічені миті вчора, в туристичному комплексі «Бреч», ми втратили двох наших колег і друзів: Влада Каснера і Женю Іванова.

Об 11 годині дня, в метрі від берега озера, на мілководді, Владу стало погано і він за секунду пішов під воду, Женя побіг його рятувати і теж втратив свідомість в тому ж місці поруч з ним... Ми досі не можемо повірити, що це не страшний сон, що це все наяву.

Нас було багато. Ми бачили це на власні очі і не могли допомогти. Всі до останнього вірили, що хлопці прийдуть в себе і разом зі швидкою допомогою намагалися повернути їх до життя... Але не змогли вберегти. Рятували і не врятували.

RIP Влад і Женя, ви назавжди в наших серцях. Цю біль не заглушити нічим.

Вічна пам'ять. Непоправна втрата".

Під цим постом, як і на сторінці Влада Каснера, десятки коментарів.

"Як можна було не перевірити безпеку озера перед приїздом компанії в кількості більше 100 чоловік, каааак? І, на секундочку, це не просто декоративне озеро, я так розумію, людям видавали сапи. Жертв могло бути більше. Ця трагедія від недбалості руководста комплексу відпочинку і вони повинні відповісти!".

"Молоді, красиві, обдаровані, їм би жити та жити. Але, доля або нещасний випадок розпорядився по своєму. Хлопців дуже шкода. Прохання до автора поста — не залишайте все на самоплив, будь ласка, заради пам'яті цих хлопців підключайтеся до встановлення причин їх загибелі. Щоб уникнути подібних випадків".

"У вічній гонитві за прибутком адміністрація допустила неприпустиме!".

"Співчуваю сім'ям, близьким. Жахлива трагедія. Женю знала особисто — працювали разом: добрий, умний, професіонал своєї справи. Не можу повірити".

"Я не буду писати про те, що це все не можна так залишити і як мені шкода, бо це реально шок... Хлопці загинули через те, що якийсь ідіот не дотримувався правил техніки безпеки. Влад Каснер, світла пам'ять, я не можу в це все повірити і дуже хотілося б, щоб ти завтра написав і розповів якусь запаморочливу історію про те, що ти інсценував свою смерть і поїхав в Італію ростити виноград...".

"Я навіть не знаю як прокоментувати, в готельному комплексі в воді вбило струмом двох людей! Влад Каснер, це просто непоправна втрата для академії "СендПульс", а він ще й тільки одружився! З Женею, на жаль, я особисто не встиг познайомитися. вічна пам'ять і кращих місць вам в раю! Мої співчуття близьким і колегам загиблих, сумуємо з вами. Brech заміський ЕКОкомплекс, ви позбавили світ хороших людей!".

Дійсно, Владислав Каснер одружився тільки 27 липня. Йому з обраницею Катериною всі бажали любові і щастя на довгі роки, довгих щасливих спільних років життя. А тепер молодій вдові ті ж люди висловлюють співчуття.

Причини з'ясують. Хтось буде покарано. А ось хлопців вже не повернути…