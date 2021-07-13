У Кременчуці сталася трагедія в компанії дітей, які пили горілку на пляжі: подробиці

У понеділок, 12 липня, відпочинок підлітків на Центральному пляжі Кременчука Полтавської області завершився трагедією.

За інформацією мерії, група дівчаток-підлітків відпочивали біля Дніпра, розпиваючи горілку на спеці.

В результаті, швидка допомога була потрібна 14-річній дівчинці: о 16:50 її забрали в реанімацію через отруєння алкоголем.

Відзначимо, що в Україні, і в Полтавській області, зокрема, протягом усього тижня спостерігається спека, яка не збирається відступати. "Телеграф" повідомляв, що найбільш високі показники температури повітря, за прогнозом, очікуються на півдні і сході України. Денні максимуми температури на цьому тижні будуть досягати 34-38 градусів зі знаком "плюс". Так що можливі добові температурні рекорди в окремих містах.

Нагадаємо, в Одеській області в одному з сіл Дальницької територіальної громади сталася надзвичайна подія: дитина отруїлася горілкою, знайденою на кладовищі. Місцеві жителі задавалися питанням: де була мати хлопчика?