Гола пустеля замість лісу: блогер показав моторошні кадри з місця нелегального видобутку бурштину на Рівненщині

Густий ліс перетворився у пустелі без жодних натяків на рослинність

У Рівненській області після незаконного видобутку бурштину густі ліси перетворилися у справжні пустелі, де немає жодного натяку на рослинність. При цьому нелегальну діяльність зловмисники не припиняють.

Про це у вівторок, 17 серпня, заявив журналіст та блогер Денис Казанський, опублікувавши відповідне відео в Youtube.

За його словами, на кадрах — ліс у Сарненському районі, який вже кілька років як перетворився на справжню пустелю. Блогер стверджує, що все це — наслідки видобутку бурштину.

"Саме так виглядають наслідки незаконного видобутку бурштину, бо після того як знищується рослинність, винищуються дерева, після того, як весь бурштин викопують, залишається така пустеля, на якій вже більше нічого не росте. І якщо тут не посадити ліс, то його тут вже не буде десятки років", — заявив Казанський.

Казанський зазначив, що ще десять років тому на місці теперішньої пустелі був густий ліс. Копати бурштин у цьому місці закінчили два роки тому, а з того часу на місцевості не виросла навіть трава.

Блогер каже, що про урочище Гальбін неодноразово знімали репортажі, однак це ніяк не повпливало на припинення незаконної діяльності. За його словами, видобуток бурштину тепер проводять вночі, але найголовніше при цьому, що ніхто не думає відновлювати тут ліс.

Пустелі вже створюють чимало проблем — при сильних поривах вітру перетворюють у піщані бурі, які засипають поля. Крім того, у цих місцях стоїть сильна спека, яка впливає і на клімат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація з бурштином на Рівненщині дуже складна. Тут неодноразово затримували крадіїв особливо великих партій, які оцінювалися у мільйони доларів США.