"Це просто сюр": В Ужгороді комунальники нанесли дорожню розмітку поверх ям

Місцеві жителі заговорили про звільнення мера з посади

У місті Ужгород Закарпатської області комунальники нанесли дорожню розмітку поверх ям, які самі ж викопали для ямкового ремонту. Місцеві жителі після цього запропонували звільнити мера.

Про це у четвер, 19 серпня, повідомив у Facebook місцевий журналіст Віталій Глагола.

Нова дорожня розмітка поверх ям зʼявилася на вулиці Грушевського. Як зазначив журналіст, ці ями викопали для ямкового ремонту, однак не залатали їх, а поверх просто нанесли фарбою розмітку.

"Це просто сюр якийсь з тим Ужгородом!", — обурився журналіст і прикріпив відповідні фотографії з місця події.

Крім того він пообіцяв написати звернення у прокуратуру щодо перевірки діяльності комунальників під час цих робіт.

У мережі такий стан дорожного покриття і нової розмітки на вулиці Грушевського також не оминули увагою. Місцеві жителі обурилися та запропонували написати петицію щодо звільнення мера міста. А дехто від безвиході пожартував про "нові технології".

реакція соцмереж

реакція соцмереж

Нагадаємо, що тема якості асфальтування доріг в Україні є дуже хвилюючою — у багатьох містах України громадян скаржилися на неякісне виконання робіт. Окрім цього, як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський згадав про "асфальтовану Україну", чим викликав хвилю критики в мережі.