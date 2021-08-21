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У Сумській області розшукують безвісти зниклого 6-річного Богдана Хоменко (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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У Сумській області розшукують безвісти зниклого 6-річного Богдана Хоменко (фото) Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:06
У Сумській області шукають Богдана Хоменка

Дитина знаходилася з батьками, після чого зникла.

У Сумській області поліцейські розшукують безвісти зниклого 6-річного Богдана Хоменка.

Як повідомляє прес-служба, хлопчик зник у місті Білопілля Сумської області. Дитина знаходилася з батьками, після чого зникла, в той час, як мати і батько відволіклися.

Поліцейські ведуть його пошуки і звертаються за допомогою до громадян. Дитина худорлявої статури, зростом 110-115 см.

Богдан має світле коротке волосся і сірі очі. Був одягнений у футболку сірого кольору, чорні шорти та білий картуз.

У Сумкою області шукають Богдана Хоменко
У Сумкою області шукають Богдана Хоменко

На пошуки хлопчика кинутий особовий склад поліції Белопольщіни. Орієнтування з описом зовнішності і фотографією Богдана розіслано в усі територіальні підрозділи поліції області. Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими.

Відзначимо, що за останній місяць це не перший випадок розшуку зниклих дітей. Так, в Карпатах 15 серпня загубився 6-річний хлопчик. Лише через добу його вдалося розшукати.

А 19 серпня в лісі на Закарпатті заблукали діти. Їх знайшли через добу.

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