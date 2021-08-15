Шестилетний ребенок потерялся во время подъема на Говерлу: поиски не дают результатов

Вблизи горы Говерла по состоянию на утро воскресенья, 15 августа, продолжается поиск шестилетнего мальчика, который вечером, 14 августа, недалеко от пгт Ворохта Ивано-Франковской области отстал от группы туристов из Коломыи и потерялся.

Об этом утром в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На данный момент поиском потерявшегося ребенка занимаются спасатели, полиция, военные, нацгвардийци, волонтеры, сотрудники нацпарка и добровольцы. В общем мальчика ищут 7 групп с 156 человек, а также 3 поисковых собаки.

"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность в определенных зонах и секторах. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - сообщают в ведомстве ГСЧС.

Также к поиску мальчика привлекли 19 единиц техники и квадрокоптер.

В состав поисковых групп входят 57 работников ГСЧС, 37 от Нацполиции, 30 членов Национальной гвардии Украины, 11 военных из Вооруженных сил, 13 волонтеров, а также 8 работников Карпатского национального природного парка.

Известно, что ребенок потерялся 14 августа около 19.05 во время подъема на зеленом маршруте на г. Говерла группы туристов в составе 6 человек с города Коломыя Ивано-Франковской области.

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