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Шестилетний ребенок потерялся во время подъема на Говерлу: поиски не дают результатов

Шестилетний ребенок потерялся во время подъема на Говерлу: поиски не дают результатов
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Вблизи горы Говерла по состоянию на утро воскресенья, 15 августа, продолжается поиск шестилетнего мальчика, который вечером, 14 августа, недалеко от пгт Ворохта Ивано-Франковской области отстал от группы туристов из Коломыи и потерялся.

Об этом утром в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На данный момент поиском потерявшегося ребенка занимаются  спасатели, полиция, военные, нацгвардийци, волонтеры, сотрудники нацпарка и добровольцы. В общем мальчика ищут 7 групп с 156 человек, а также 3 поисковых собаки.

"По состоянию на 6.00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность в определенных зонах и секторах. Осадков в этой местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", - сообщают в ведомстве ГСЧС.

Также к поиску мальчика привлекли 19 единиц техники и квадрокоптер.

В состав поисковых групп входят 57 работников ГСЧС, 37 от Нацполиции, 30 членов Национальной гвардии Украины, 11 военных из Вооруженных сил, 13 волонтеров, а также 8 работников Карпатского национального природного парка.

Известно, что ребенок потерялся 14 августа около 19.05 во время подъема на зеленом маршруте на г. Говерла группы туристов в составе 6 человек с города Коломыя Ивано-Франковской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что трехлетняя Вероника Семен, которая пропала со своего двора в приграничном селе Потелич Львовской области оказалась жива. Девочку нашли в 6 километрах от дома.

Напоминаем, что на Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Туристы, Ивано-Франковская область, Говерла, Пропал ребенок, пгт Ворохта.
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