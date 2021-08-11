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На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад

На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
Обновлено 19:40 Ср, 11 Август 2021 Телеграф "Zaxid.net"

Во Львове после трагического падения школьника в Каменский водопад во время экскурсии, что произошло 2 августа, в этом обвинили преподавателя школы, в которой учился погибший шестиклассник.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "Zaxid.net".

Обвинительный акт по делу 45-летней учительницы львовской средней школы №82 Людмилы Гребень уже направили в Сколовский районный суд.

Обвиненная также была классной руководительницей 6-В класса, где учился 12-летний Артем Прадед-Янчак, погибший вследствие падения в водопад.

Случай произошел 2 июня в ходе школьной экскурсии в национальном природном парке "Святые Бескиды".

Известно, что мальчик пытался сделать селфи, но поскользнулся на камнях и упал в водопад. После этого он зацепился ногой за корень и захлебнулся водой.

Как пишут в СМИ, после гибели мальчика его классную руководительницу госпитализировали с сердечным приступом.

Теперь же ее обвиняют в случившемся и учительница предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УК).

Классной руководительнице погибшего мальчика грозит от трех до пяти лет заключения.

Директор парка, где произошел случай, Василий Приндак заявил, что после гибели школьника защиту вокруг водопада сделали надежной.

"С тех пор мы уже огородили верхнюю часть водопада сеткой, а в нижней части заменили заграждения из деревянного на металлическое", - рассказывает мужчина.

Ранее "Телеграф" сообщал о подробностях  трагедии на Каменском водопаде Львовской области, где 2 июня в 11:56 погиб 12-летний школьник.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Львов, Гибель ребенка, Каменский водопад, «Святые Бескиды».
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