Хотел сделать селфи: всплыли детали гибели шестиклассника во время экскурсии на Львовщине

Стали известны подробности трагедии на Каменском водопаде Львовской области, где 2 июня в 11:56 погиб 12-летний школьник.

По информации портала "Вголос", ребенок упал в воду, пытаясь сделать селфи.

ЧП произошло в Национальном парке "Святые Бескиды". Его директор Василий Приндак говорит, что шестиклассник проигнорировал предупредительные знаки и ограждение, не удержался на скользком камне и упал вниз. По его словам, водопад сейчас полноводный, и из-за разлетающихся брызг все вокруг мокрое.

"Человек, который туда вылезет и поскользнется, не успевает ничего понять, и не за что уцепиться", - говорит руководитель.

Так произошло и с ребенком, за которым сразу же прыгнули учителя. Однако мальчик был под водой без сознания и зацепился за дерево, поэтому самостоятельно вытащить его не удалось. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС распилили дерево и достали ребенка, но реанимировать его не удалось.

Известно, что всего на экскурсию отправилось 44 ребенка, 2 родителей и 3 учительницы, одна из которых сейчас в больнице с переохлаждением.

До этого случая в национальном парке были травмы, однако человек здесь погиб впервые.

Напомним, в Барселоне нашли тело мужчины, который погиб из-за телефона.