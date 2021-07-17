Почти как "Красная Шапочка": потерявшаяся трехлетняя девочка нашлась в лесу далеко от дома

Трехлетняя Вероника Семен, которая пропала со своего двора в приграничном селе Потелич Львовской области жива. Девочку нашли в 6 километрах от дома. Инцидент случился утром в субботу, 17 июля.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как малышка рассказала правоохранителям, со двора она ушла, чтобы пойти к родственникам, которые живут через лес.

В результате своего шестикилометрового путешествия девочка не пострадала, ее передали бабушке. Ребенка нашли спустя 4 часа после пропажи. В поиске также участвовали местные волонтеры.

Потелич Львовской области - небольшое село в Равва-Русской городской общине. Его население менее 1000 человек.

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