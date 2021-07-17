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В пограничном селе на Львовщине из собственного двора загадочно исчезла трехлетняя девочка (фото)

В пограничном селе на Львовщине из собственного двора загадочно исчезла трехлетняя девочка (фото)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

Трехлетняя Вероника Семен должна была играть в своем дворе в селе Потелич Львовской области, когда ее бабушка заметила пропажу девочки. Это случилось в 8:00, 17 июля в субботу. 

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Первый час бабушка пыталась сама найти внучку, затем обратилась к правоохранителям. Полиция объявила розыск. 

фото пропавшей

Девочка ростом примерно 110 см. Хрупкого телосложения. Волосы Вероники светлые, вьющиеся. Глаза карие. У девочки есть родимые пятна.  Была одета в синие спортивные штаны, рубашку красного цвета в клетку, на голове была кепка. Девочка на момент пропажи была обута в кроссовки серого цвета.

Вероятно она вышла за двор через дырку в заборе. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Польше утонул маленький ребенок, пока родители-украинцы отсыпались после пьянки. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 484

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Львовская область, Львов, Розыск, Пропал ребенок.
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