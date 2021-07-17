В пограничном селе на Львовщине из собственного двора загадочно исчезла трехлетняя девочка (фото)

Трехлетняя Вероника Семен должна была играть в своем дворе в селе Потелич Львовской области, когда ее бабушка заметила пропажу девочки. Это случилось в 8:00, 17 июля в субботу.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Первый час бабушка пыталась сама найти внучку, затем обратилась к правоохранителям. Полиция объявила розыск.

Девочка ростом примерно 110 см. Хрупкого телосложения. Волосы Вероники светлые, вьющиеся. Глаза карие. У девочки есть родимые пятна. Была одета в синие спортивные штаны, рубашку красного цвета в клетку, на голове была кепка. Девочка на момент пропажи была обута в кроссовки серого цвета.

Вероятно она вышла за двор через дырку в заборе.

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